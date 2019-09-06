"Папаша все забрал": Путин жестко обозначил позицию о принадлежности Курильских островов

Президент России Владимир Путин вновь заявил о позиции российской стороны в вопросе принадлежности южной части Курил. Он напомнил, что исходной точкой в данном случае стал 1945 год, когда территории отошли СССР по итогам Великой Отечественной войны.

Вопрос о принадлежности Курильских островов задал на встрече Путина с представителями дальневосточной общественности директор центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько. В своей реплике он в том числе упомянул русского адмирала и дипломата XIX века Евфимия Путятина и его экспедицию в Японию.

- Это он острова отдал Японии? - поинтересовался Путин, имея в виду подписание Путятиным в 1855 году Симодского трактата. Документ действительно регламентировал передачу части территорий.

В то же время Штанько отметил, что в истории есть разные даты, связанные со статусом Курильских островов. И если говорить о 1945 годе, то вопрос вообще не может трактоваться двояко. Путин предложил опираться именно на эту точку.

"Папаша все забрал - и все, и дело с концом. Отец народов", - резюмировал президент, имея в виду принятое решение по итогам Великой Отечественной войны.