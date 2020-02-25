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"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
25 февраля 2020, 10:54 • 103 • В мире
Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля. В День защитника Отечества артистка поздравила мужчин с праздником - и подверглась нападкам соотечественников в соцсетях.
В Instagram под снимком с поздравлением от Maruv украинцы оставили десятки гневных, оскорбительных и нецензурных комментариев, обвинив певицу в предательстве и призвав "убираться в Россию".
В ответ певица записала сторис.
"У меня папа и дедушка служили в Советской армии. Хочу… и поздравляю! Не переживайте, с 14 жовтня (октября. - Ред.) тоже поздравлю", - отреагировала артистка, не избегая крепких выражений.
Русскоязычные подписчики поддержали Maruv и призвали не обращать внимания на агрессивное поведение соотечественников.
"Молодец! Спасибо", - написала dragons_mom.
"Забей на тех, кто несёт какой-то негатив", - добавил vladimir13k.
"Молодец!!! Вот она, истинная адекватная украинка!" - подчеркнула Лариса Перерва.
Журналистка Юлия Витязева отметила, что "популярно объяснила", почему поздравила мужчин.
В 2014 году украинские власти отменили праздник День защитника Отечества, учредив аналогичный под названием День защитника Украины 14 октября.
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