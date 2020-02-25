"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля

В Instagram под снимком с поздравлением от Maruv украинцы оставили десятки гневных, оскорбительных и нецензурных комментариев, обвинив певицу в предательстве и призвав "убираться в Россию".

В ответ певица записала сторис.

"У меня папа и дедушка служили в Советской армии. Хочу… и поздравляю! Не переживайте, с 14 жовтня (октября. - Ред.) тоже поздравлю", - отреагировала артистка, не избегая крепких выражений.

Русскоязычные подписчики поддержали Maruv и призвали не обращать внимания на агрессивное поведение соотечественников.

"Молодец! Спасибо", - написала dragons_mom.

"Забей на тех, кто несёт какой-то негатив", - добавил vladimir13k.

"Молодец!!! Вот она, истинная адекватная украинка!" - подчеркнула Лариса Перерва.

Журналистка Юлия Витязева отметила, что "популярно объяснила", почему поздравила мужчин.

В 2014 году украинские власти отменили праздник День защитника Отечества, учредив аналогичный под названием День защитника Украины 14 октября.