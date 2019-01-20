"Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет

ПВО Сирии "Панцирь" и "Бук" отразили атаку на аэропорт Дювали в Дамаске. Израиль выпустил 7 ракет из акватории Средиземного моря.

В Министерстве обороны России сообщили, что зенитные ракетные комплексы российского производства "Панцирь" и "Бук" отразили атаку на аэропорт Дювали в Дамаске.

Комплексы отразили ракеты четырёх истребителей F-16 ВВС на международный аэропорт Дювали Дамаска. В результате было сбито семь снарядов.

В Минобороны прокомментировали, что инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет. Военные уточнили, что израильский удар был нанесён из акватории Средиземного моря в 13:32 по московскому времени.



Зенитно-ракетный комплекс "Бук" предназначен для ликвидации маневрирующих целей на малых и средних высотах (до 18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия. Комплекс был разработан в 1970-е годы в СССР. Состоит на вооружении, помимо Сирии и России, у Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Грузии, Египта, Казахстан, Кипра и Украины. В прошлом был на вооружении Финляндии. Модификация "Бук-М3″ может поражать до 36 целей одновременно со скоростью 3000 м/с.

Информация предоставлена ТАСС.