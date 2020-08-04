"Панцири" беззащитны перед турками: Зачем Украина объявила русским ЗРПК войну?

Украинские "эксперты" в последнее время то и дело распекают российские ЗРПК "Панцирь", которые якобы показали свою бесполезность, неэффективность и уязвимость в Сирии и Ливии. Например, украинское издание Defense Express заявило о настоящем "геноциде", который устроили нашим комплексам турецкие беспилотники.

При этом упоминается то о 23, то о 40 уничтоженных "Панцирях", и это откровенная ложь, поскольку даже в официальных сообщениях турецких властей говорится о девяти - двух в Сирии и семи в Ливии. Тем не менее на Украине радостно заявляют, что наши ЗРПК беспомощны перед турецкими военными.

Специалисты издания "Репортёр" в пух и прах разбивают эти домыслы, поясняя, что реальных недостатков у "Панциря" всего два, и оба обусловлены объективными причинами.

В частности, у зенитного комплекса "Панцирь-С1", как и у всех ЗРК, есть "мёртвая зона" действия его РЛС - она составляет 60°. Более модернизированный "Панцирь-С2" имеет "мёртвую зону" всего в 40°. Специалисты пишут, что даже у гораздо более мощного ЗРК MIM-104 Patriot есть "мёртвая зона", и она равна 34°, хотя этот ЗРК более высокого класса.

Второй же недостаток и вовсе не связан с самими "Панцирями": просто неумелые арабские военные неправильно эксплуатируют сложное вооружение. Об этом говорит, например, то, что некоторые ЗРПК были уничтожены не в бою, а в ангарах или при транспортировке. А в ходе боевых действий арабы часто забывают о прикрытии, которое обязательно должно быть.