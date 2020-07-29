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"Панцирь-С" - катастрофа? Украинцы так и не смогли понять российского оружия

29 июля 2020, 23:05  •  18 • Политика
Украинцы так и не смогли понять российского оружия. Они попытались проанализировать новые системы с "признаками искусственного интеллекта", но не определились, является ли создание "Панцирь-С" катастрофой.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" имеют автоматизированную систему управления, которая самостоятельно ищет, идентифицирует, захватывает и уничтожает наиболее угрожающие воздушные цели, сообщает издание Defense Express. Украинские журналисты ссылаются на российских коллег, рассказывавших о возможностях защиты с помощью "Панцирей-С" и от самодельных беспилотников-камикадзе, и от баллистических ракет.
В публикации сказано, что в этой модели вооружения используется программное обеспечение с "признаками искусственного интеллекта". Украинцы не поверили в необходимость использования такого рода автоматики в ситуации массированного воздушного нападения. Главным аргументом является пара важных технических характеристик. Так, "Панцирь" может обнаруживать цели на расстоянии 30 километров, а уничтожать на расстоянии 20 километров, но это только в идеальных условиях полигона.
По мнению авторов статьи, крылатая ракета преодолеет такое расстояние за 1-1,5 минуты. При применении средств радиоэлектронной борьбы и в случае массированного нападения это время будет ещё больше. Следовательно, оператор вполне может отреагировать и подать соответствующие команды. "Признаки искусственного интеллекта" ни к чему.
"Однако полное исключение оператора из системы управления комплекса может привести к катастрофическим последствиям", - считают украинские журналисты.
Они привели в пример уничтожение Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ 8 января 2020 года. По одной из версий, в небе над Тегераном самолёт был сбит ракетой из комплекса "Тор" российского производства, который схож с "Панцирями" по ряду характеристик.
"Таким образом, установление на "Панцирь-С", а в дальнейшем, скорее всего, на другие российские зенитные ракетные комплексы автоматизированных систем с "признаками искусственного интеллекта" представляет реальную угрозу не только с военной точки зрения, но и с точки зрения безопасности воздушного пространства для гражданских самолётов", - полагают СМИ Украины.

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