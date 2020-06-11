"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой

На днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Крым "вернётся" обратно, когда России "станет стыдно". И только после этого, рассуждает глава государства, русский и украинский народы примирятся.

Комментируя слова президента, Климкин отметил, что Россия Крым никогда не отдаст, а единственный способ вернуть полуостров - это "отобрать" его у Москвы. Воинственный настрой бывшего министра насмешил многих российских пользователей. Так, например, Герман Латышев отмечает, что сейчас экс-глава МИД не в том положении, чтобы грозить России.

А кем там этот Клим Чугункин?! Говорят, что бродит по кафешкам: "Панове, подайте бывшему министру", - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@Gerakloved

Бывший глава украинской дипломатии благодаря своей фамилии и простоте взглядов получил в соцсетях насмешливое прозвище Клим Чугункин - так звали маргинала из повести Булгакова "Собачье сердце", чей гипофиз после смерти пересадили псу Шарику.