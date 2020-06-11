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"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой

11 июня 2020, 06:00  •  15 • Политика
Российские интернет-пользователи ответили бывшему министру иностранных дел Павлу Климкину, которого в соцсетях называют Чугункиным, на угрозы вернуть Крым силой.
На днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Крым "вернётся" обратно, когда России "станет стыдно". И только после этого, рассуждает глава государства, русский и украинский народы примирятся.
Комментируя слова президента, Климкин отметил, что Россия Крым никогда не отдаст, а единственный способ вернуть полуостров - это "отобрать" его у Москвы. Воинственный настрой бывшего министра насмешил многих российских пользователей. Так, например, Герман Латышев отмечает, что сейчас экс-глава МИД не в том положении, чтобы грозить России.
А кем там этот Клим Чугункин?! Говорят, что бродит по кафешкам: "Панове, подайте бывшему министру", - пишет он в Twitter.
Скриншот: Twitter/@Gerakloved
Бывший глава украинской дипломатии благодаря своей фамилии и простоте взглядов получил в соцсетях насмешливое прозвище Клим Чугункин - так звали маргинала из повести Булгакова "Собачье сердце", чей гипофиз после смерти пересадили псу Шарику.

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