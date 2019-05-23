"Паниковского бьют! - Уже? Что-то очень быстро": Зеленского в Сети превратили в персонажа романа Ильфа и Петрова

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, зарегистрированная на его сайте, набрала более 25 тысяч голосов. Такое количество предполагает, что глава государства рассмотрит документ.

При этом автор прошения высказывает идею, что новый украинский лидер "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей".

Петиция была зарегистрирована в среду, на преодоление порога в 25 тысяч голосов любой петиции отводится 90 дней, у этой он был достигнут всего за сутки.

Представитель президента Денис Монастырский ранее подтвердил, что Зеленский отреагирует, как только будет набрано достаточное количество голосов. Общество ждёт реакции от президента, но пока есть только реакция от пользователей Сети. Они превратили главу украинского государства в персонажа "Золотого телёнка" Ильфа и Петрова. "Паниковского бьют! - Уже? Что-то очень быстро", - этот отрывок из культового фильма прикрепили под новостью о петиции.

Напомним, что по результатам второго тура выборов главы государства Зеленский получил от избирателей 73,22% голосов, а его соперник Пётр Порошенко - 24,45%. Против последнего на Украине возбуждён ряд уголовных дел.





