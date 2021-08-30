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"Паника впечатляет!": Читатели Defence24 заявили об утрате США имиджа сверхдержавы

30 августа 2021, 16:10  •  39 • Политика
Читатели польского издания Defence24 заявили об утрате Соединёнными Штатами Америки имиджа сверхдержавы. "Паника впечатляет", - прямо заявляют комментаторы из Польши.
Речь идёт о материале издания о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. Автор материала считает, что укрепление такого сотрудничества – исключительно политическая тема, которая не имеет ничего общего с реальными потребностями СА. При этом утверждается, что отказ от американского оружия стал для властей СА вынужденной мерой.
С такой позицией не согласны читатели. Они считают, что дело в том, что США утрачивают имидж сверхдержавы в глазах всё большего числа стран.
Как отмечает читатель с ником "bobry w Montanie są bystrzejsze", ещё никаких подробностей о соглашении между Саудовской Аравией и Россией нет, "но паника, которая воцарилась среди известных троллей, действительно впечатляет". По его словам, активность западных пропагандистов буквально возведена в квадрат.
"Что же будет, если они объявят, что АС покупает у России С-400 или С-350. Ведь тогда им придется брать ноутбуки в ванную, где они будут постоянно пребывать в результате пережитого ужаса", - смеётся он.
Как отмечает пользователь Yaro, можно написать очень много аналитических статей, но факт останется прежним: "мы видим очередное доказательство того, что США утрачивают свой имидж сверхдержавы в глазах все большего количества стран".
По словам читателя Hanys, США могут пытаться играть в конкуренцию с Россией только методом санкций. Но когда санкции начинают вводиться и против партнеров США, то те плюют на все ограничения. Он отметил, что США "остается только обращаться к бандитским, все более смехотворным пропагандистским санкциям, которые потом просто игнорируются".

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