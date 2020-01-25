"Паника неимоверная": Жительница Уханя о ситуации в городе, ставшем очагом коронавируса

В городе Ухань, ставшем очагом коронавируса, нарастает паника. О ситуации журналистам рассказала местная жительница Кристина Бочарина.

Ранее стало известно о том, что власти Китая перекрыли все пути на въезд и выезд из Уханя. Заблокированными оказались 11 миллионов человек.

Как рассказала Бочарина, в населённом пункте наблюдается "неимоверная паника". Население разбирает в супермаркетах все продукты, причём наблюдались и драки между покупателями. Кроме того, были раскуплены лекарства в аптеках.

Некоторое люди пытались покинуть город окольными путями, однако этому противодействуют военные.

"Они ещё вчера как-то пытались ускользнуть из города. Но военные очень хорошо работают, теперь уже это невозможно", - пояснила она в эфире телеканала "Россия 1".