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"Паника неимоверная": Жительница Уханя о ситуации в городе, ставшем очагом коронавируса
25 января 2020, 00:24 • 196 • В мире
Жительница Уханя рассказала о ситуации в городе, ставшем очагом коронавируса. "Паника неимоверная, всем очень страшно", - поведала она.
В городе Ухань, ставшем очагом коронавируса, нарастает паника. О ситуации журналистам рассказала местная жительница Кристина Бочарина.
Ранее стало известно о том, что власти Китая перекрыли все пути на въезд и выезд из Уханя. Заблокированными оказались 11 миллионов человек.
Как рассказала Бочарина, в населённом пункте наблюдается "неимоверная паника". Население разбирает в супермаркетах все продукты, причём наблюдались и драки между покупателями. Кроме того, были раскуплены лекарства в аптеках.
Некоторое люди пытались покинуть город окольными путями, однако этому противодействуют военные.
"Они ещё вчера как-то пытались ускользнуть из города. Но военные очень хорошо работают, теперь уже это невозможно", - пояснила она в эфире телеканала "Россия 1".
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