Рейнер Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Они собрали факты, которые доказывают, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, организованное группой лиц.

В видео, переведённом пользователем YouTube Яковом Джугашвили и опубликованном на его канале, Фулмич говорит, что ещё 12 лет назад под пандемией понимали болезнь, которая распространяется по всему миру и приводит ко многим серьёзным заболеваниям и смертям. Но потом вдруг распространение по всему миру стало единственным условием.

Юрист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения тесно связана с фарминдустрией. Изменение определения пандемии позволило дать это наименование вспышке свиного гриппа в 2009 году. Тогда были разработаны вакцины, которые продали во многие страны мира. Сделка регламентировалась секретными соглашениями, о чём стало известно только сейчас.

Позднее бесполезность тех вакцин доказали. Свиной грипп на поверку оказался гриппом с мягким течением, а вовсе не чумой, как это хотели представить фарминдустрия и зависящие от неё университеты. Фулмич напомнил о масштабной информационной кампании, пропагандировавшей вакцинацию. Если же будет отказ от прививок, неминуемы миллионы смертей, говорили тогда.

И потом стало известно о почти 700 детях в Европе, которые после вакцинации заболели нарколепсией. Немецкий юрист подчёркивает: они останутся калеками навсегда. На производство и закупку вакцин были потрачены миллионы за счёт налогоплательщиков. За их же средства вакцину и уничтожали, израсходовав ещё большую сумму.

По словам Рейнера Фулмича, во время пандемии свиного гриппа одним из раздувавших панику был вирусолог Кристиан Дростен. Он неоднократно заявлял, что эта болезнь унесёт сотни тысяч, а может, и миллионы жизней.

Прошли годы. В марте 2020 года власти Германии приняли решение о локдауне и лишении граждан на неопределённое время конституционных свобод.

"И сделано это было на основании мнения всего одного человека - мистера Дростена. Человека, чей ужасный панический прогноз оказался катастрофически ложным", - заключил Фулмич.