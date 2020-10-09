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"Панический прогноз оказался ложным": В Германии сравнили пандемию свиного гриппа с COVID-19

09 октября 2020, 01:55  •  48 • В мире
Немецкий юрист Рейнер Фулмич сравнил пандемию свиного гриппа с COVID-19, обнаружив любопытнейшие факты. Среди прочего, выяснилось, что катастрофической ситуацию и 12 лет назад, и сейчас выставлял один и тот же человек. "Панический прогноз оказался ложным", - произнёс Фулмич.
Рейнер Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Они собрали факты, которые доказывают, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, организованное группой лиц.
В видео, переведённом пользователем YouTube Яковом Джугашвили и опубликованном на его канале, Фулмич говорит, что ещё 12 лет назад под пандемией понимали болезнь, которая распространяется по всему миру и приводит ко многим серьёзным заболеваниям и смертям. Но потом вдруг распространение по всему миру стало единственным условием.
Юрист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения тесно связана с фарминдустрией. Изменение определения пандемии позволило дать это наименование вспышке свиного гриппа в 2009 году. Тогда были разработаны вакцины, которые продали во многие страны мира. Сделка регламентировалась секретными соглашениями, о чём стало известно только сейчас.
Позднее бесполезность тех вакцин доказали. Свиной грипп на поверку оказался гриппом с мягким течением, а вовсе не чумой, как это хотели представить фарминдустрия и зависящие от неё университеты. Фулмич напомнил о масштабной информационной кампании, пропагандировавшей вакцинацию. Если же будет отказ от прививок, неминуемы миллионы смертей, говорили тогда.
И потом стало известно о почти 700 детях в Европе, которые после вакцинации заболели нарколепсией. Немецкий юрист подчёркивает: они останутся калеками навсегда. На производство и закупку вакцин были потрачены миллионы за счёт налогоплательщиков. За их же средства вакцину и уничтожали, израсходовав ещё большую сумму.
По словам Рейнера Фулмича, во время пандемии свиного гриппа одним из раздувавших панику был вирусолог Кристиан Дростен. Он неоднократно заявлял, что эта болезнь унесёт сотни тысяч, а может, и миллионы жизней.
Прошли годы. В марте 2020 года власти Германии приняли решение о локдауне и лишении граждан на неопределённое время конституционных свобод.
"И сделано это было на основании мнения всего одного человека - мистера Дростена. Человека, чей ужасный панический прогноз оказался катастрофически ложным", - заключил Фулмич.

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