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"Панические крики Пашиняна" попали в эфир. Ловушка военных сработала

10 марта 2021, 16:05  •  164 • Политика
"Панические крики Пашиняна" попали в эфир. Виктор Баранец назвал заявления армянского премьера о готовящемся военном бунте провокацией. Однако его игра против Генштаба ВС страны в итоге может сработать против него самого - ловушка военных сработала.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook об отставке начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна.
На официальном сайте правительства страны указано, что президент не подписал представленный премьером соответствующий проект. Однако он также не обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить документ. В связи с этим с 10 марта Гаспарян по праву считается освобождённым от занимаемой должности ввиду истечения срока, выделенного на апелляцию.
Ситуацию в беседе с Царьградом прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.
Военная верхушка Вооружённых сил Армении, и Минобороны, и Генштаб, переходят во всё более жёсткую оппозицию к премьеру Пашиняну. И панические крики последнего о том, что готовится военный переворот, военный бунт - это провокационные заявления. Военные не идут ни на какой бунт, ни на какой переворот, военные требуют справедливости, - подчеркнул эксперт.
Однако данные репрессивные меры премьера в итоге могут оказаться на руку представителям Минобороны и Генштаба ВС страны. Дело в том, что Пашинян собственными же руками может создать мощную политическую силу, которая его же и свергнет.
Военные будут продолжать требовать справедливого решения вопроса. Но если этого не случится, то руками премьер-министра будет создана военная оппозиция, которая может повести за собой армию. И тогда я уже не ручаюсь за жизнь Пашиняна. Если он успеет собрать чемодан и удрать, это ещё хорошо. Но если не успеет, ему уже в Армении не жить, потому что армия такого издевательского отношения к себе терпеть не будет, - подытожил собеседник "Первого русского".

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