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"Панические крики Пашиняна" попали в эфир. Ловушка военных сработала
10 марта 2021, 16:05 • 164 • Политика
"Панические крики Пашиняна" попали в эфир. Виктор Баранец назвал заявления армянского премьера о готовящемся военном бунте провокацией. Однако его игра против Генштаба ВС страны в итоге может сработать против него самого - ловушка военных сработала.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook об отставке начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна.
На официальном сайте правительства страны указано, что президент не подписал представленный премьером соответствующий проект. Однако он также не обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить документ. В связи с этим с 10 марта Гаспарян по праву считается освобождённым от занимаемой должности ввиду истечения срока, выделенного на апелляцию.
Ситуацию в беседе с Царьградом прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.
Однако данные репрессивные меры премьера в итоге могут оказаться на руку представителям Минобороны и Генштаба ВС страны. Дело в том, что Пашинян собственными же руками может создать мощную политическую силу, которая его же и свергнет.
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