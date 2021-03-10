"Панические крики Пашиняна" попали в эфир. Ловушка военных сработала

"Панические крики Пашиняна" попали в эфир. Виктор Баранец назвал заявления армянского премьера о готовящемся военном бунте провокацией. Однако его игра против Генштаба ВС страны в итоге может сработать против него самого - ловушка военных сработала.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook об отставке начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна.

На официальном сайте правительства страны указано, что президент не подписал представленный премьером соответствующий проект. Однако он также не обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить документ. В связи с этим с 10 марта Гаспарян по праву считается освобождённым от занимаемой должности ввиду истечения срока, выделенного на апелляцию.

Ситуацию в беседе с Царьградом прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

Военная верхушка Вооружённых сил Армении, и Минобороны, и Генштаб, переходят во всё более жёсткую оппозицию к премьеру Пашиняну. И панические крики последнего о том, что готовится военный переворот, военный бунт - это провокационные заявления. Военные не идут ни на какой бунт, ни на какой переворот, военные требуют справедливости, - подчеркнул эксперт.

Однако данные репрессивные меры премьера в итоге могут оказаться на руку представителям Минобороны и Генштаба ВС страны. Дело в том, что Пашинян собственными же руками может создать мощную политическую силу, которая его же и свергнет.