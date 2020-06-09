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"Пандемия коронавируса… как элемент гибридной войны". Россия не должна играть по этим правилам
09 июня 2020, 19:00 • 94 • Политика
Константин Малофеев и Сергей Глазьев представили план спасения экономики России и напомнили, как страну загоняли в структурный кризис. Малофеев и Глазьев указывают на важную деталь: "пандемия коронавируса… как элемент гибридной войны". Но это не значит, что Россия должна играть по этим правилам.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили свой план вывода экономики России из структурного кризиса мировой экономики. Состоит план из нескольких простых этапов. Он стал своего рода ответом на представленный ранее правительственный вариант, о чём чуть раньше говорил Константин Малофеев.
Авторы стратегического плана для начала говорят о том, как развивался кризис в России, да и в странах мира. Речь идёт не столько о последствиях пандемии коронавируса, сколько о встроенности пандемии в происходящее.
Должна ли Россия играть в эти игры? Вероятнее всего, только на своей стороне, укрепляя именно свою экономику, а не идя на поводу у "большого брата".
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) навязали России неоколониальную денежную политику, предусматривающую свободное трансграничное перемещение капитала, уничтожение внутреннего кредита посредством завышения ставки процента и свободный допуск международных финансовых спекулянтов к манипулированию национальными валютными и фондовыми рынками. И это неверно.
Россия должна избежать роли жертвы, и у нас есть все возможности для того, чтобы реализовать эту глобальную стратегию. План Глазьева и Малофеева как раз и предлагает несколько пунктов действия. А именно:
Полный план Константина Малофеева и Сергея Глазьева доступен в расширенном материале Царьграда.
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