Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Главная / Политика

"Пандемия коронавируса… как элемент гибридной войны". Россия не должна играть по этим правилам

09 июня 2020, 19:00  •  94 • Политика
Константин Малофеев и Сергей Глазьев представили план спасения экономики России и напомнили, как страну загоняли в структурный кризис. Малофеев и Глазьев указывают на важную деталь: "пандемия коронавируса… как элемент гибридной войны". Но это не значит, что Россия должна играть по этим правилам.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили свой план вывода экономики России из структурного кризиса мировой экономики. Состоит план из нескольких простых этапов. Он стал своего рода ответом на представленный ранее правительственный вариант, о чём чуть раньше говорил Константин Малофеев.
Авторы стратегического плана для начала говорят о том, как развивался кризис в России, да и в странах мира. Речь идёт не столько о последствиях пандемии коронавируса, сколько о встроенности пандемии в происходящее.
Пандемия коронавируса выглядит как элемент этой гибридной войны: США обвиняют Китай и объявляют об экономическом ущербе в 9 триллионов долларов. Это шаг к решающей фазе мировой войны, в которой гигантский долг денежных властей США будет списан за счёт Китая и других неугодных им кредиторов. Трамп стремится в глазах простых американцев переложить на "уханьскую чуму" самый тяжёлый со времён Великой депрессии экономический кризис. Увеличение безработицы до 20%, падение благосостояния американцев и повышение государственного долга США до 25 триллионов долларов контрастируют с ростом богатства связанной с ФРС финансовой олигархии. Активы неплатёжеспособных заёмщиков переходят через залоги аффилированным с нею банкам и инвестиционным фондам, которые встретили этот кризис с рекордными 1,4 триллиона долларов ликвидности, - подчёркивают авторы плана.
Должна ли Россия играть в эти игры? Вероятнее всего, только на своей стороне, укрепляя именно свою экономику, а не идя на поводу у "большого брата".
Глобалистская финансовая олигархия ФРС готовится осуществить грандиозное перераспределение собственности в свою пользу. За два месяца пандемии состояние 25 богатейших участников списка Forbes выросло на 255 миллиардов долларов. Захвату ключевых национальных компаний и целых отраслей по всему миру создан режим наибольшего благоприятствования, - напоминают Малофеев и Глазьев.
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) навязали России неоколониальную денежную политику, предусматривающую свободное трансграничное перемещение капитала, уничтожение внутреннего кредита посредством завышения ставки процента и свободный допуск международных финансовых спекулянтов к манипулированию национальными валютными и фондовыми рынками. И это неверно.
Россия должна избежать роли жертвы, и у нас есть все возможности для того, чтобы реализовать эту глобальную стратегию. План Глазьева и Малофеева как раз и предлагает несколько пунктов действия. А именно:
  • Остановить вывоз капитала из России.
  • Принять реальные протекционистские меры.
  • Повысить привлекательность рубля, при этом ни в коем случае не вводить ограничения на обмен валюты населением.
  • Сделать кредит дешёвым для экономики.
  • Запустить опережающее развитие экономики.
Полный план Константина Малофеева и Сергея Глазьева доступен в расширенном материале Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
09 июня 2020, 00:00
Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 03:00
Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии
09 июня 2020, 10:00
Главная ненавистница Трампа еле встала после акции на коленях в конгрессе
09 июня 2020, 08:00
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
07 июня 2020, 03:00
"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
08 июня 2020, 23:00
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.