"Пандемия коронавируса… как элемент гибридной войны". Россия не должна играть по этим правилам

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили свой план вывода экономики России из структурного кризиса мировой экономики. Состоит план из нескольких простых этапов. Он стал своего рода ответом на представленный ранее правительственный вариант, о чём чуть раньше говорил Константин Малофеев.

Авторы стратегического плана для начала говорят о том, как развивался кризис в России, да и в странах мира. Речь идёт не столько о последствиях пандемии коронавируса, сколько о встроенности пандемии в происходящее.

Пандемия коронавируса выглядит как элемент этой гибридной войны: США обвиняют Китай и объявляют об экономическом ущербе в 9 триллионов долларов. Это шаг к решающей фазе мировой войны, в которой гигантский долг денежных властей США будет списан за счёт Китая и других неугодных им кредиторов. Трамп стремится в глазах простых американцев переложить на "уханьскую чуму" самый тяжёлый со времён Великой депрессии экономический кризис. Увеличение безработицы до 20%, падение благосостояния американцев и повышение государственного долга США до 25 триллионов долларов контрастируют с ростом богатства связанной с ФРС финансовой олигархии. Активы неплатёжеспособных заёмщиков переходят через залоги аффилированным с нею банкам и инвестиционным фондам, которые встретили этот кризис с рекордными 1,4 триллиона долларов ликвидности, - подчёркивают авторы плана.

Должна ли Россия играть в эти игры? Вероятнее всего, только на своей стороне, укрепляя именно свою экономику, а не идя на поводу у "большого брата".

Глобалистская финансовая олигархия ФРС готовится осуществить грандиозное перераспределение собственности в свою пользу. За два месяца пандемии состояние 25 богатейших участников списка Forbes выросло на 255 миллиардов долларов. Захвату ключевых национальных компаний и целых отраслей по всему миру создан режим наибольшего благоприятствования, - напоминают Малофеев и Глазьев.

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) навязали России неоколониальную денежную политику, предусматривающую свободное трансграничное перемещение капитала, уничтожение внутреннего кредита посредством завышения ставки процента и свободный допуск международных финансовых спекулянтов к манипулированию национальными валютными и фондовыми рынками. И это неверно.

Россия должна избежать роли жертвы, и у нас есть все возможности для того, чтобы реализовать эту глобальную стратегию. План Глазьева и Малофеева как раз и предлагает несколько пунктов действия. А именно:

Остановить вывоз капитала из России.

Принять реальные протекционистские меры.

Повысить привлекательность рубля, при этом ни в коем случае не вводить ограничения на обмен валюты населением.

Сделать кредит дешёвым для экономики.

Запустить опережающее развитие экономики.

Полный план Константина Малофеева и Сергея Глазьева доступен в расширенном материале Царьграда.