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"Пандемия голода": Цифровые пропуска и отсутствие работы довели чилийцев до бунтов

20 мая 2020, 18:55  •  15 • В мире
В столице Чили Сантьяго начались голодные бунты. У людей нет работы и возможности покупать еду. Проблемы усугубляются комендантским часом и отсутствием занятости. Жители города называют ситуацию "пандемией голода".
Издание El Mostrador пишет, что многие жители чилийской столицы вышли на улицы. Они вооружились кастрюлями, в днища которых стучат всем подряд. Наибольшее количество недовольных в Эль-Боске, где живут люди с крайне низким достатком. Жители других коммун также приняли участие в протестах, объяснив это желанием поддержать сограждан.
В пятницу, 15 мая, в Сантьяго был введён комендантский час. Кроме того, запрещено выходить из дома без цифровых пропусков. Если нужно выйти на улицу - за продуктами или в аптеку, необходимо получить разрешение с помощью мобильного телефона. Оно действует достаточно короткое время и выдаётся не больше пяти раз в неделю.
В трудной ситуации люди винят правительство. Они поверили обещаниям получить 2,5 миллиона пакетов с бесплатными продуктами и предметами первой необходимости. Но этой помощи от правительственной организации "Пища для Чили" до сих пор нет.
Некоторые бунтующие начали строить баррикады. Они признаются, что не так боятся коронавируса, как "пандемии голода", которая только усиливается с каждым днём. Полиция пытается усмирить голодный народ, но в ответ получает лишь град камней.

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