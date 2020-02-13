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"Пан Зе разродился гениальной идеей": Зеленский взбесил Сеть предложением по Донбассу

13 февраля 2020, 12:24  •  177 • Политика
В Сети резко отреагировали на инициативу президента Украины по молодёжи ДНР и ЛНР. Глава государства предложил ряд мер, чтобы молодые люди республик Донбасса полюбили бы Незалежную. "Пан Зе разродился гениальной идеей", - поиронизировали интернет-пользователи. Однако предложение Зеленского по Донбассу явно взбесило Сеть.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинизировать молодёжь ДНР и ЛНР. В числе мер, которые бы "всколыхнули молодежь Л/ДНР и заставили бы полюбить Украину", и упрощённая процедура получения украинского гражданства, и помощь при поступлении в вуз, и удалённое изучение украинского языка и истории Незалежной.
Предложение Зеленского взбесило Сеть. Особенно возмутил интернет-пользователей цинизм президента Украины по отношению к жителям Донбасса.
"Президент новый, а цинизм старый, - пишут пользователи в Сети. - Наш пан Зе разродился ещё одной гениальной идеей".
Рассуждая о "заманухе" Зеленского и предлагаемых им "ништяков" для жителей республик Донбасса, пользователи Сети задались логичным и весьма неудобным для Киева вопросом:
Интересно, как эти "историки" планируют подавать факты последних 6 лет, когда ученики из Л/ДНР десятками хоронили своих ровесников, убитых новыми украинскими хероями?.
Фото: скриншот Telegram-канала "Зрада чи Перемога"

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