|
"Пан Зе разродился гениальной идеей": Зеленский взбесил Сеть предложением по Донбассу
13 февраля 2020, 12:24 • 177 • Политика
В Сети резко отреагировали на инициативу президента Украины по молодёжи ДНР и ЛНР. Глава государства предложил ряд мер, чтобы молодые люди республик Донбасса полюбили бы Незалежную. "Пан Зе разродился гениальной идеей", - поиронизировали интернет-пользователи. Однако предложение Зеленского по Донбассу явно взбесило Сеть.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинизировать молодёжь ДНР и ЛНР. В числе мер, которые бы "всколыхнули молодежь Л/ДНР и заставили бы полюбить Украину", и упрощённая процедура получения украинского гражданства, и помощь при поступлении в вуз, и удалённое изучение украинского языка и истории Незалежной.
Предложение Зеленского взбесило Сеть. Особенно возмутил интернет-пользователей цинизм президента Украины по отношению к жителям Донбасса.
"Президент новый, а цинизм старый, - пишут пользователи в Сети. - Наш пан Зе разродился ещё одной гениальной идеей".
Рассуждая о "заманухе" Зеленского и предлагаемых им "ништяков" для жителей республик Донбасса, пользователи Сети задались логичным и весьма неудобным для Киева вопросом:
Фото: скриншот Telegram-канала "Зрада чи Перемога"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
177
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 февраля 2020, 00:24
|
11 февраля 2020, 16:24
|
08 февраля 2020, 12:09
|
09 февраля 2020, 01:09
|
10 февраля 2020, 06:24
|
10 февраля 2020, 03:09
|
10 февраля 2020, 09:39