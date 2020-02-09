"Пан Порошенко пойдёт допрашивать хрюшек": Поклонская предсказала будущее Украины

В своём Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская заметила, что ​скоро от Украины будут "шарахаться" все приграничные страны, будто рядом с ними живут пираты из Сомали.

"До "революції Гідности" не возникало вопросов, на каком языке говорят граждане. В Киеве почти всё было на русском: от цен в магазинах до заголовков в газетах. В Закарпатье - на венгерском. А теперь просто так не выйдет - настала диктатура "демократии", - пишет Поклонская.



По её словам, создаётся ощущение, что все должны в один момент забыть свой родной язык "та почати розмовляти мовою", как взмаху волшебной палочки.

"Наверное, скоро и кошечек начнут проверять: а почему они мяукают не на державной мове?! И всех неправильных кошаков, у которых русское или венгерское "мяу", заставят продавать - в счёт оплаты квиточков за электричество", - описала ситуацию Поклонская.



Она в красках описала языковую инквизицию для животных. Так, по её словам, пан Порошенко "пойдёт допрашивать хрюшек". Но ему привычно быть в свинском состоянии, заметила Поклонская.

"Будет лазить с фонариком по сараям и заставлять боровов хрюкать по-украински. "Слуги народа" пойдут рейдом по собачьим будкам - искать неправильное "гав-гав". А в это время ведьма Фарион станет кружить на метле вокруг границ Украины. Зачем? Да чёрт её знает - она просто на голову шибанутая. Вот такой Николай Васильевич Гоголь у нас получается..." - заключила Поклонская.