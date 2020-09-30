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"Пан Фокин должен уйти": В офисе Зеленского нашли виноватого в войне в Донбассе
30 сентября 2020, 12:35 • 51 • Политика
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак намекнул на виноватого в войне в Донбассе, а также рассказал о "дипломатических ловушках" России. "Пан Фокин должен уйти", - считает политик.
Ранее заместитель руководителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видел подтверждений ведения Россией войны против Украины. Он также отметил, что Москва не требует ничего сверх Минских договорённостей, то есть только лишь проведения выборов в ДНР и ЛНР.
На это глава офиса Зеленского на своей странице в Facebook опубликовал длинный пост, в котором отметил, что Минские соглашения подписывал вовсе не Фокин. Украинские представители с этими договорённостями оказались в "дипломатических ловушках" России. Впрочем, Фокина это не оправдывает.
"Моя личная позиция: пан Фокин должен уйти из ТКГ", - написал Ермак.
Политик не удержался от высказывания традиционной для Киева позиции, что война идёт седьмой год, и Россия в ней не наблюдатель, а сторона конфликта. Ермак также напомнил и о ситуации с Крымом, который "аннексировала" РФ, из-за чего Запад применил санкции. По словам Ермака, требования Киева остаются прежними: деоккупация и возвращение всех территорий. Только в этом случае можно будет говорить о восстановлении "истинного мира".
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