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"Памятник не наш": Чиновник из Минобороны Чехии попытался заочно отказать Шойгу
10 апреля 2020, 17:35 • 57 • В мире
Руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек сообщил, что в ведомстве получили обращение российского министра обороны Сергея Шойгу о памятнике маршалу Коневу. Ранее сообщалось, что в МО РФ призвали коллег из Чехии передать в Россию снесённый в Праге монумент. Но заочно отвечая на послание, Пейшек заявил, что это невозможно. "Не можем передать то, что не наше", - ответил он.
В чешском Минобороны получили письмо от главы МО России Сергея Шойгу о памятнике маршалу Коневу. В начале апреля монумент сняли с постамента в Праге.
Глава российского оборонного ведомства обратился напрямую к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник. Он подчеркнул, что наша страна готова полностью покрыть финансовые расходы на перевозку.
Полный текст обращения Шойгу изложен на сайте Царьграда.
В Минобороны Чехии подтвердили получение обращения. И руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек заочно даже попытался ответить отказом на этот призыв.
Хотя очевидно, что ответ должен последовать от главы оборонного ведомства, ведь именно ему адресовано послание.
Тем не менее в комментарии для Parlamentní Listy Ян Пейшек заявил, что чехи якобы не могут пойти навстречу русским.
"Да, это письмо мы получили и, конечно, подготовим на него ответ. Этот памятник - не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Не можем передать то, что не наше. Речь не идёт о военном захоронении, и памятник по-прежнему является имуществом Праги-6", - заявил Пейшек, передаёт РИА Новости.
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