"Памперсы в гумпомощь привезли?" Пользователи соцсетей ждут прибытия в Одессу напуганного российскими Су-24 "Дональда Кука"

Пользователи соцсетей затеяли шуточный спор о том, как именно в Одессе готовятся к прибытию американского ракетного эсминца "Дональд Кук".

"Киевская хунта готовит горилку и вышиванки", - предполагает в твиттере Альберт Битюцкий.

"Памперсы в гумпомощь привезли?" - предлагает не менее реалистичный вариант Владим @nevpisanto.

В свою очередь AlexR @brodiki20 адресовал предельно серьёзный вопрос Госдепартаменту США, спецпредставителю США на Украине и американскому посольству в Киеве. "У меня один простой, но сложный вопрос ко всем вам. Представим, американский корабль окажется в той же ситуации, что и украинские суда. Вы готовы открыть огонь, когда русские вас атакуют? Вы готовы к ядерной войне?" - спросил он.

Также пользователи соцсетей вспоминают историю, когда весной 2014 года российский Су-24 двенадцать раз облетел новейший эсминец Donald Cook, находившийся в Чёрном море. Тактический фронтовой бомбардировщик нарезал круги на расстоянии около километра от корабля на минимальной высоте от воды.

В шутливом сообщении, которое вскоре распространилось в соцсетях, утверждалось, что когда Donald Cook добрался до ближайшего порта, сразу 27 членов экипажа подали в отставку, мотивируя тем, что не собираются рисковать своими жизнями.



В письме условного моряка "Джонни" его любимой "Мэри" описывались впечатления от встречи с российской авиацией. "Мы трижды крикнули "гип-гип ура" и стали готовиться показать русским, что их ждёт, если они поднимут руку на вторую половину Украины. На следующий день, когда наш корабль шел по направлению к Крыму, мы обнаружили в небе русское летающее корыто, которое называется штурмовиком СУ-24 и выпускается с тех пор, когда наши родители еще ходили в начальную школу. Когда-то на занятиях в военном колледже мы изучали этот раритет и смеялись над его характеристиками. Он больше подходит для орошения полей химическими удобрениями или для разбрасывания с воздуха детских игрушек. Поэтому, когда сыграли тревогу, мы разбежались по своим боевым постам, предвкушая, как поиграем в кошки-мышки с этим посланцем из прошлого", - говорилось в сообщении.

Однако затем, по словам "Джонни", началась "мистика" — Су-24 включил аппаратуру электронного подавления и "гордость американского флота" превратилась в его же "позор". " А русский стал откровенно глумиться над нами. Он произвел на нас двенадцать учебных атак, ездил по нашим локаторам брюхом, глушил нас ревом двигателя и вообще показывал нам всем, что на таком дерьмовом корыте может плавать только самая дерьмовая команда… Улетая, он помахал крыльями, и Эду даже померещилось, что он показал нам средний палец правой руки. Но, думаю, Эд сочиняет, потому что в военном колледже нас учили, что в подобных случаях русские показывают кукиш. Мэри, ты не можешь представить, что с нами было! Такого позора мы не переживали никогда в жизни. Некоторые наши парни рыдали, как дети, другие бились головой о бездействующие приборы", - признавался бравый вояка.

"Со мной же случилась истерика и меня отвезли в госпиталь. Мэри, я всегда любил нашу Америку и хотел, чтобы звездно-полосатый флаг нёс свободу всему миру. Но после этого случая мысль об увольнении стала меня преследовать. Чёрт с ними, с деньгами, моя дорогая. Лучше мы с тобой купим маленькую ферму в Аризоне, будем выращивать на продажу сельдерей и петь псалмы в нашей церкви по воскресеньям. Я думаю, что Америке лучше не брать под защиту наших братьев по демократии на Украине. Уж если одно старое русское корыто смогло положить на бок наш суперсовременный "Дональд Кук", то представь, что могут наделать их новые самолеты! А если они способны подавлять не только приборы, но и мозги экипажа? Сама подумай, зачем я тебе нужен без мозгов? Крепко тебя целую, всегда твой Джонни" - такими словами заканчивалось шуточное письмо.