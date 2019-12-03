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"Пальцем в небо": В Минобороны ткнули NYT в изъян статьи об авиаударе по сирийскому лагерю
03 декабря 2019, 07:54 • 95 • В мире
Минобороны России опровергло данные о российском авиаударе по лагерю беженцев в Сирии. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что авторы вброса не учли обстоятельства, что передача координат целей лётчикам не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Кроме того, добавил он, "остальные притянутые редакцией псевдодоказательства - примитивны, беспредметны и по-русски называются "пальцем в небо".
В российском Минобороны опровергли сведения из публикации американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе "лагеря беженцев" в Сирии. Как пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, все обвинения со стороны иностранного издания строятся на некоем видео, где запечатлены капитальные строения "лагеря беженцев", кадры синего неба и обрывки русской речи.
Конашенков иронично отметил, что журналисты NYT, которые, по собственным заявлениям, "приложили титанические усилия на "расшифровку", могли бы учитывать тот существенный факт, что передача координат целей лётчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире.
Остальные псевдодоказательства, продолжил представитель Минобороны РФ, по сути, "примитивны, беспредметны и по-русски называются "пальцем в небо".
"А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остаётся гадать", - добавил он.
В Минобороны также обратили внимание на примечательное совпадение: незадолго до вброса "прославившаяся фейками британская "Сирийская обсерватория по правам человека" неожиданно сообщила, что как раз в октябре подписала соглашение с американской газетой NYT о совместном проведении "расследований" военных преступлений в Сирии".
"Поэтому если в связи с прошлым, октябрьским, фейком NYT мы выражали сожаление, что серьёзное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в "Белых касках", то в данном случае оно неуместно, - всё произошло по обоюдному согласию", - добавили в министерстве.
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