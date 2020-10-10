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"Палаточные" протесты в Хабаровске: Соловьёв разбил фейк о "жестоком ОМОНе"
10 октября 2020, 19:10 • 109 • Политика
В Хабаровске разворачиваются "палаточные" протесты. Демонстранты установили несколько палаток в центре города и включили колонки, транслирующие политические лозунги. Между тем журналист Владимир Соловьёв разбил фейк о "жестоком ОМОНе".
Правоохранители пресекли действия нарушителей в ходе очередного несогласованного митинга в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Представители администрации города рассказали агентству ТАСС, что демонстранты после шествия установили три палатки рядом с площадью Ленина.
Кроме того, протестующие громко включили колонки, которые транслировали лозунги. Это в итоге доставило серьёзные неудобства местным жителям и гостям Хабаровска.
"Интерфакс" пишет, ссылаясь на представителя местного штаба блогера Алексея Навального Андрея Пастухова, что якобы в общей сложности на митинге задержано около 40 граждан.
Кроме того, журналист Владимир Соловьёв на своём авторском Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ" рассказал, что оппозиционные паблики в соцсетях и ресурсы в Telegram распространяют сведения о якобы тяжёлом состоянии одной из участниц протеста, которая будто бы пострадала в результате действий сотрудников ОМОНа. Эта информация, однако, не соответствует действительности, пишет телеведущий.
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