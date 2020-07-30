"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске

Белорусские СМИ сообщили о задержании в санатории под Минском 33 граждан России, якобы являющихся бойцами ЧВК Вагнера. Инцидент прокомментировал политконсультант Анатолий Вассерман.

По его мнению, к произошедшему приложили руку "заокеанские друзья", которые непрерывно пакостят России всеми доступными им способами. Однако эти пакости работают лишь тогда, когда есть на кого опереться внутри страны.

"Мы не должны надеяться, что американцы когда-нибудь перестанут нам пакостить, ведь это привычный для них образ действий. Мы просто должны не давать им точек опоры", - сказал Вассерман в беседе с Nation News.

Напомним, что поводом для задержания 33 граждан России стало то, что они ходили группой, были одеты в стиле милитари и не употребляли спиртное, утверждают белорусские СМИ. Российские же журналисты отмечают, что подобное объяснение не выдерживает никакой критики, так как если бы "наёмники" что-то замышляли против Минска, то явно не стали бы так очевидно подставляться. Вероятнее всего, имеет место провокация.