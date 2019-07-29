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"Пахнет Соросом": Западные пользователи соцсетей назвали протесты в Москве частью "глобального зла"

29 июля 2019, 14:24  •  87 • Политика
Западные пользователи "Твиттера" полагают, что протестная акция в Москве, организованная незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму, - это часть "глобального зла". "Они подставные", "Пахнет Соросом", - пишут англоязычные участники обсуждения.
Западные пользователи "Твиттера" разошлись во мнениях, обсуждая состоявшуюся в минувшие выходные акцию протеста в Москве. В то время как некоторые привычно вещают про "защиту демократии" и "отстаивание свобод", другие участники обсуждения пытаются разглядеть режиссёра беспорядков, то и дело вспыхивающих по всему миру.
Так, например, твиттер-проект Reacted возражает претенциозному мнению The New York Times: "Это зло поднимается по всему миру. И скоро будет у нас на заднем дворе".
А пользователь "Твиттера Glenda George одобряет действия столичных силовиков, констатируя, что "есть только один путь, чтобы остановить бардак".
А пользователь Сети с ником Angelo Caiazzo предлагает задуматься о тех, кто оплачивает подобные беспорядки. "Они подставные, нанятые, чтобы создать проблему. И от них воняет Соросом", - пишет проницательный американец.
Напомним, оппозиционеры, которые не сумели без нарушений собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму, провели в Москве несанкционированную акцию протеста, добиваясь того, чтобы избирательная комиссия проигнорировала нарушения закона. Наиболее беснующиеся демонстранты были задержаны.
Фото: твиттер/Reacted
Фото: твиттер/Glenda George
Фото: твиттер/Angelo Caiazzo

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