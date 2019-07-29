"Пахнет Соросом": Западные пользователи соцсетей назвали протесты в Москве частью "глобального зла"

Западные пользователи "Твиттера" разошлись во мнениях, обсуждая состоявшуюся в минувшие выходные акцию протеста в Москве. В то время как некоторые привычно вещают про "защиту демократии" и "отстаивание свобод", другие участники обсуждения пытаются разглядеть режиссёра беспорядков, то и дело вспыхивающих по всему миру.

Так, например, твиттер-проект Reacted возражает претенциозному мнению The New York Times: "Это зло поднимается по всему миру. И скоро будет у нас на заднем дворе".

А пользователь "Твиттера Glenda George одобряет действия столичных силовиков, констатируя, что "есть только один путь, чтобы остановить бардак".

А пользователь Сети с ником Angelo Caiazzo предлагает задуматься о тех, кто оплачивает подобные беспорядки. "Они подставные, нанятые, чтобы создать проблему. И от них воняет Соросом", - пишет проницательный американец.

Напомним, оппозиционеры, которые не сумели без нарушений собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму, провели в Москве несанкционированную акцию протеста, добиваясь того, чтобы избирательная комиссия проигнорировала нарушения закона. Наиболее беснующиеся демонстранты были задержаны.

Фото: твиттер/Reacted

Фото: твиттер/Glenda George

Фото: твиттер/Angelo Caiazzo