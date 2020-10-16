"Пахнет глобальным адочком...": Попов перевёл "предсказание" в американских СМИ

В свете напряжённой обстановки в американском обществе перед выборами свою толику привносят и медиа. В частности, известный журнал Vice вовсю публикует гороскопы.

Телеведущий Евгений Попов иронично отозвался о новой тенденции в иностранных медиа, которые замерли в преддверии ноябрьских пертурбаций.

"Серьёзная американская пресса вернулась к публикации гороскопов. Пахнет глобальным адочком..." - отметил он, приведя фрагмент из гороскопа для Дев.

"Это вам не хухры-мухры, это серьёзно!" - иронично отметил его подписчик в "Телеграме".

Стоит добавить, что сам американский лидер Дональд Трамп на протяжении всего пребывания на посту президента постоянно критиковал журналистов за недостаточно объективную оценку ситуации.

На днях Трамп уже по традиции обвинил американские СМИ в непорядочности при освещении его действий. В частности, он отметил, что когда он делает что-то полезное, то в медиа всё искажают и представляют в негативном свете.

По мнению президента, в таких условиях активистам Республиканской партии "следует проявлять больше решительности, поскольку демократы играют в грязные игры".