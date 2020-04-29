"Пахан диктует на уровне НАТО или США": Баранец о "чешском маразме" с русским "отравителем"

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал в интервью телеканалу Царьград заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по поводу прибытия в республику некоего мужчины с российским диппаспортом и смертельным ядом.

Напомним, ранее чешские СМИ заявили о визите в Чехию некоего "русского отравителя", который якобы планировал использовать яд рицин против представителей муниципальных властей в Праге, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу.

Баранец заметил, что отношения России и Чехии сейчас серьёзно осложнились. Он подчеркнул, что бездоказательные и нелепые обвинения в адрес России уже стали тенденцией в западном мире.

Есть английский маразм, вы знаете, связанный со Скрипалями. Есть американский маразм, который связан с российским вмешательством в выборы. Есть украинский маразм, польский и так далее. А теперь мы имеем дело с чешским маразмом, - пояснил эксперт.

Он добавил, что в этих действиях Праги виден общий глобальный след. Вся эта история с "русским отравителем", безусловно, является частью одной антироссийской кампании.