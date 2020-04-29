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"Пахан диктует на уровне НАТО или США": Баранец о "чешском маразме" с русским "отравителем"
29 апреля 2020, 19:10 • 53 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец высказался о "чешском маразме" с русским "отравителем". Он увидел в этом часть "большой антироссийской стратегии". "Пахан диктует на уровне НАТО или США", - заметил эксперт.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал в интервью телеканалу Царьград заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по поводу прибытия в республику некоего мужчины с российским диппаспортом и смертельным ядом.
Напомним, ранее чешские СМИ заявили о визите в Чехию некоего "русского отравителя", который якобы планировал использовать яд рицин против представителей муниципальных властей в Праге, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу.
Баранец заметил, что отношения России и Чехии сейчас серьёзно осложнились. Он подчеркнул, что бездоказательные и нелепые обвинения в адрес России уже стали тенденцией в западном мире.
Он добавил, что в этих действиях Праги виден общий глобальный след. Вся эта история с "русским отравителем", безусловно, является частью одной антироссийской кампании.
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