"Пафосную речь" Антона Силуанова обличил Юрий Пронько. Он обратил внимание, что глава Минфина "продолжает заискивать перед жуликами" с Запада, которые снабжают оружием Киев и тем самым откровенно играют против русских войск на Украине.

Отечественное министерство финансов за последние пару недель направило спекулянтам на Западе около 300 миллионов долларов, закрывая купоны по евробондам, подчеркнул экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Он акцентировал внимание, что это происходит после того, как нашу страну, по сути, обобрали, конфисковав 300 миллиардов долларов из наших валютных резервов.

И в России находятся силы, которые продолжают заискивать перед жуликами и ворами, - с сожалением констатировал ведущий "Первого русского".

Он, кроме того, раскритиковал "пафосную речь" главы Минфина Антона Силуанова, которой сопровождался его щедрый жест в сторону Запада.

Министр заверял, что он вместе с другими членами кабмина всячески старается поддерживать и простых людей, и предпринимателей в условиях кризиса, чтобы все могли воспользоваться кредитными ресурсами.

Но самое ключевое в его словах - это то, что Минфин собирается и дальше вести долговые расчёты, по сути, с противником, который снабжает оружием Киев и тем самым откровенно играет против русских войск на Украине, указал Пронько.