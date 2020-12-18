"Падение мужества - может быть, самое разительное...": "Пророчество" Солженицына сбылось для Франции

Филипп Бильже опубликовал свою статью в издании Causeur, напомнив в ней о гарвардской речи от 1978 года Александра Солженицына. В частности, русский писатель озвучил в ней такую мысль: "Падение мужества - может быть, самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду".

По мнению Бильже, недостаток мужества - как личный, так и коллективный - уже который год является страшным бичом для Франции, причём не только для её жителей, но и для властей. Он не затронул, отмечает журналист, только военных, которые до сих пор рискуют жизнями, участвуя в тех операциях, где их присутствие необходимо.

Автор статьи с сожалением отмечает, что Франция демонстрирует множество примеров предсказанного Солженицыным упадка и краха добродетели.

По словам Бильже, в современной жизни наблюдается тенденция к искажению обходительности - её воспринимают как признак незначительности, но настоящее мужество не в том, чтобы выть с волками после того, как вы заручились поддержкой большинства. Более того, нет мужества в том, чтобы принимать двойные стандарты свободы и менять её границы, если меняется количество и качество противников, считает журналист.

Он привёл в пример испуг президента Франции, который сначала делает заявления, например по экологии с гражданской конвенцией или против полиции в интервью "Брют", а на следующий день, почувствовав негативный общественный резонанс, пытается спасти лицо.

"Он становится антиподом мужества. Консультации по безопасности не являются сами по себе плохой идеей, но они насквозь отравлены логикой покаяния, трусливым желанием дать задний ход или предложить мероприятие лишь для того, чтобы смягчить удар прошлой демагогии", - поясняет свою мысль Бильже.

По его словам, Солженицын предвидел всё это, и журналист признаётся, что ему страшно представить возмущённое удивление "героя ХХ века" при виде состояния Запада, упадка Франции.