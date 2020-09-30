Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Главная / Политика

"ОЗХО не ставит диагнозы": Сделавшую замечание МИД Ярмыш поймали в ловушку

30 сентября 2020, 18:05  •  39 • Политика
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сделала замечание МИД России, однако сама же попала в логическую ловушку. Представителю российского блогера напомнили, что ОЗХО, в объективность которой она так верит, не ставит диагнозы.
Ранее министерство иностранных дел России указало на политическую ангажированность руководства техсекретариата ОЗХО. Москва не сомневается, что в докладе, который организация подготовит по просьбе немецкой стороны, в итоге появятся сообщения о "Новичке".
Ярмыш, комментируя заявление МИД, подчеркнула, что выводы ОЗХО строятся не на основании политической ангажированности, а на результатах анализов. По её словам, Москве трудно понять, что в других странах диагнозы ставят, опираясь на факты, "а не по звонку президента".
В ответ известная журналистка Юлия Витязева напомнила Ярмыш о репутации "объективной" ОЗХО. Организация известна тем, что подделывала доклады, подыгрывая "белым каскам", которые инсценировали химатаки в Сирии. Витязева также обратила внимание, что постановка диагноза не входит в обязанности ОЗХО.
Сирия. "Белые каски". Постановочные химатаки. Поддельные доклады ОЗХО. Кира не в курсе? И, да! ОЗХО не ставит диагнозы. У этой организации несколько другой профиль, - пишет она в Twitter.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский"
30 сентября 2020, 07:05
Шведы рассказали о спецоперации в Сирии: Чтобы справиться с русскими, США выслали подкрепление
30 сентября 2020, 14:25
"Полудохлая российская авиация" передаёт привет из Сирии: История вранья о спецоперации России
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия ...
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло заку...
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый ур...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
26 сентября 2020, 00:25
Даже до ядерного удара: чем обернется гражданская война в США для России - эксперт
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.