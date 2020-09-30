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"ОЗХО не ставит диагнозы": Сделавшую замечание МИД Ярмыш поймали в ловушку
30 сентября 2020, 18:05 • 39 • Политика
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сделала замечание МИД России, однако сама же попала в логическую ловушку. Представителю российского блогера напомнили, что ОЗХО, в объективность которой она так верит, не ставит диагнозы.
Ранее министерство иностранных дел России указало на политическую ангажированность руководства техсекретариата ОЗХО. Москва не сомневается, что в докладе, который организация подготовит по просьбе немецкой стороны, в итоге появятся сообщения о "Новичке".
Ярмыш, комментируя заявление МИД, подчеркнула, что выводы ОЗХО строятся не на основании политической ангажированности, а на результатах анализов. По её словам, Москве трудно понять, что в других странах диагнозы ставят, опираясь на факты, "а не по звонку президента".
В ответ известная журналистка Юлия Витязева напомнила Ярмыш о репутации "объективной" ОЗХО. Организация известна тем, что подделывала доклады, подыгрывая "белым каскам", которые инсценировали химатаки в Сирии. Витязева также обратила внимание, что постановка диагноза не входит в обязанности ОЗХО.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
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