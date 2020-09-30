"ОЗХО не ставит диагнозы": Сделавшую замечание МИД Ярмыш поймали в ловушку

Ранее министерство иностранных дел России указало на политическую ангажированность руководства техсекретариата ОЗХО. Москва не сомневается, что в докладе, который организация подготовит по просьбе немецкой стороны, в итоге появятся сообщения о "Новичке".

Ярмыш, комментируя заявление МИД, подчеркнула, что выводы ОЗХО строятся не на основании политической ангажированности, а на результатах анализов. По её словам, Москве трудно понять, что в других странах диагнозы ставят, опираясь на факты, "а не по звонку президента".

В ответ известная журналистка Юлия Витязева напомнила Ярмыш о репутации "объективной" ОЗХО. Организация известна тем, что подделывала доклады, подыгрывая "белым каскам", которые инсценировали химатаки в Сирии. Витязева также обратила внимание, что постановка диагноза не входит в обязанности ОЗХО.

Сирия. "Белые каски". Постановочные химатаки. Поддельные доклады ОЗХО. Кира не в курсе? И, да! ОЗХО не ставит диагнозы. У этой организации несколько другой профиль, - пишет она в Twitter.

Скриншот: Twitter/@Vityzeva