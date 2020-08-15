|
"Ожидали взвешенного решения": В офисе Зеленского пожалели об отправке "богатырей" в Россию
15 августа 2020, 16:30 • 28 • Политика
В офисе Зеленского выразили сожаление по поводу отправки "богатырей" в Россию. Там намекнули, что возвращение 32 граждан на их родину должно быть более "юридически корректным". "Ожидали взвешенного решения", - отметили на Украине.
Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что 32 задержанных в Минске гражданина РФ вернулись в Россию. 33-й же остался в Белоруссии, так как имеет паспорт этой страны.
На Украине выразили сожаление по этому поводу, а конкретнее - с сожалением восприняли решение Белоруссии о передаче задержанных. В сообщении пресс-службы офиса Владимира Зеленского продолжают утверждать, что эта группа лиц принадлежит к "Частной военной компании Вагнера".
"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - отметили в офисе президента.
Российские граждане были задержаны в Минске 29 июля. Белорусский следственный комитет тогда сообщил, что они являются подозреваемыми в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Якобы спецслужбы располагают информацией, что на территорию республики приехали "более 200 боевиков". Их главная цель - дестабилизировать обстановку.
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 августа 2020, 05:25
|
14 августа 2020, 00:10
|
10 августа 2020, 03:35
|
12 августа 2020, 00:30
|
10 августа 2020, 10:00
|
13 августа 2020, 01:15
|
08 августа 2020, 21:20