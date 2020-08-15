"Ожидали взвешенного решения": В офисе Зеленского пожалели об отправке "богатырей" в Россию

Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что 32 задержанных в Минске гражданина РФ вернулись в Россию. 33-й же остался в Белоруссии, так как имеет паспорт этой страны.

На Украине выразили сожаление по этому поводу, а конкретнее - с сожалением восприняли решение Белоруссии о передаче задержанных. В сообщении пресс-службы офиса Владимира Зеленского продолжают утверждать, что эта группа лиц принадлежит к "Частной военной компании Вагнера".

"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - отметили в офисе президента.

Российские граждане были задержаны в Минске 29 июля. Белорусский следственный комитет тогда сообщил, что они являются подозреваемыми в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Якобы спецслужбы располагают информацией, что на территорию республики приехали "более 200 боевиков". Их главная цель - дестабилизировать обстановку.