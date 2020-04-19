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"Ожидали выше": Собянин высказался о росте госпитализаций в Москве

19 апреля 2020, 14:10  •  44 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в Москве происходит достаточно невысокий рост госпитализаций. "Ожидали выше", - признался он.
"Мы предполагали, что на начало следующей недели - на конец этой у нас будет рост госпитализации в три-четыре раза выше, этого не произошло", - произнёс московский мэр.
В интервью телеканалу "Россия 1" Сергей Собянин рассказал о резерве в несколько тысяч коек, который задействовать, возможно, и не придётся. При необходимости в программу борьбы с коронавирусом могут подключить ещё 15 тысяч мест для больных. Столичные власти считают, что ситуация, когда больницы работали на грани предела возможного, пройдена.
Собянин сообщил, что большинство москвичей с пониманием отнеслись к введённым ограничениям и соблюдают режим самоизоляции. Если ситуация изменится к худшему, меры могут быть ужесточены.
Режим самоизоляции в Москве ввели 29 марта. Нахождение людей дома и сокращение социальных контактов должно сдерживать распространение коронавируса. С 15 апреля в столице функционирует система электронных пропусков. Только с таким документом можно ездить по городу, пользуясь общественным или личным транспортом.

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