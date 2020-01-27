"Ожидаемый демарш, чтобы... "куснуть": Киев в ПАСЕ преследует вполне ясные цели - сенатор Башкин

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Заговорил об этом представитель Литвы.

"От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях", - сказал на сессии Эмануэлис Зингерис. Отметим, что его поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

В настоящее время сам вопрос передали в мониторинговую комиссию. Она уже в свою очередь будет готовить соответствующий доклад. При этом вице-спикер Госдумы Пётр Толстой уже напомнил, что у ПАСЕ нет оснований для претензий в адрес России.

"Когда нет почвы, хватаются за любой предлог", - сказал он.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин оценил события, происходящие в ПАСЕ. Он уверен, что мы наблюдаем вполне "ожидаемый демарш", к которому все были готовы и никто в нём не сомневался.

"Он не продиктован стремлением к укреплению европейской демократии, а продиктован стремлением в очередной раз "куснуть" Россию в лице её делегации", - отметил Башкин.

Кроме того, сенатор призвал помнить, что речь идёт лишь о внесении предложения, а не о конкретном решении относительно России. А пока вопрос не обсудят, российские делегаты продолжат пользоваться всеми своими полномочиями. В том числе российские представители будут участвовать во всех предстоящих голосованиях.