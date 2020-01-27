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"Ожидаемый демарш, чтобы... "куснуть": Киев в ПАСЕ преследует вполне ясные цели - сенатор Башкин

27 января 2020, 23:54  •  102 • Политика
Сенатор Александр Башкин уверен, что Киев в ПАСЕ преследует вполне ясные цели. И сегодняшняя инициатива по отзыву полномочий - просто "ожидаемый демарш, чтобы... "куснуть".
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Заговорил об этом представитель Литвы.
"От лица своих коллег я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях", - сказал на сессии Эмануэлис Зингерис. Отметим, что его поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.
В настоящее время сам вопрос передали в мониторинговую комиссию. Она уже в свою очередь будет готовить соответствующий доклад. При этом вице-спикер Госдумы Пётр Толстой уже напомнил, что у ПАСЕ нет оснований для претензий в адрес России.
"Когда нет почвы, хватаются за любой предлог", - сказал он.
В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин оценил события, происходящие в ПАСЕ. Он уверен, что мы наблюдаем вполне "ожидаемый демарш", к которому все были готовы и никто в нём не сомневался.
"Он не продиктован стремлением к укреплению европейской демократии, а продиктован стремлением в очередной раз "куснуть" Россию в лице её делегации", - отметил Башкин.
Кроме того, сенатор призвал помнить, что речь идёт лишь о внесении предложения, а не о конкретном решении относительно России. А пока вопрос не обсудят, российские делегаты продолжат пользоваться всеми своими полномочиями. В том числе российские представители будут участвовать во всех предстоящих голосованиях.

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