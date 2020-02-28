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"Ожидаем тотальной реакции": Турция обратилась за помощью к альянсу после гибели 33 военных в Сирии
28 февраля 2020, 16:54 • 119 • В мире
Турция решила обратиться за помощью к альянсу после гибели военных в Сирии. Власти страны считают, что случившееся касается не только Турции, но и может расцениваться как "нападение на НАТО". Руководство Турции проводит консультации с альянсом и "ожидает тотальной реакции", заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.
Турция пошла за помощью к альянсу НАТО, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире канала CNN Turk. В стране рассматривают произошедшее как "нападение на альянс".
"Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим", - цитирует РИА Новости.
При этом ранее постпред США Кэй Бейли Хатчисон комментировала журналистам, что страны НАТО пока не обсуждали применение пятой статьи, которая говорит о коллективной обороне. Однако США уже поддержали Турцию. Они выразили "обеспокоенность" по поводу последних новостей из Сирии. Американцы призвали "прояснить ситуацию на земле". При этом США уже заявили, что поддерживают своего союзника по блоку НАТО и призывают прекратить наступление "режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил".
Ранее власти Турции уточнили, что число погибших уже идёт на десятки. В настоящее время известно о 33 жертвах.
Напомним, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. Эксклюзивную информацию из Сирии передал военный корреспондент Евгений Поддубный, он же сообщил, что самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают - и не только террористы и так называемая умеренная оппозиция, но и турецкие инструкторы. По нашим самолётам бьют ПЗРК.
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