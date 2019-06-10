"Ожидаем проявление твердости": Роухани призвал ЕС бороться с экономическим терроризмом США

Глава Ирана Хасан Роухани встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Ключевой темой обсуждения стали санкции США против Тегерана, передает РИА Новости.

В ходе беседы Роухани заявил, что Иран ожидает от Евросоюза твердости в борьбе против экономического терроризма США.

"Ожидаем от Европы проявления твердости и сопротивления экономическому терроризму США против Ирана", - цитирует Роухани его пресс-служба.

Президент Ирана также добавил, что США развязали "войну" год назад, при этом она не идет на пользу интересам Европы. Впрочем, даже в случае усиления санкций Иран не удастся поставить в тупик, подчеркнул Роухани. Он также добавил, что Тегеран пока не увидел от Европы серьезных мер в направлении ядерной сделки, из которой год назад вышел Вашингтон.

В свою очередь глава МИД ФРГ назвал односторонний выход США из ядерной сделки ошибкой. Маас отметил, что Берлин не поддерживает политику санкций в отношении Ирана.