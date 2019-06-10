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"Ожидаем проявление твердости": Роухани призвал ЕС бороться с экономическим терроризмом США

10 июня 2019, 23:39  •  39 • В мире
Президент Ирана провел переговоры с представителем Германии и выразил надежду, что Евросоюз окажет сопротивление экономическому терроризму со стороны Вашингтона.
Глава Ирана Хасан Роухани встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Ключевой темой обсуждения стали санкции США против Тегерана, передает РИА Новости.
В ходе беседы Роухани заявил, что Иран ожидает от Евросоюза твердости в борьбе против экономического терроризма США.
"Ожидаем от Европы проявления твердости и сопротивления экономическому терроризму США против Ирана", - цитирует Роухани его пресс-служба.
Президент Ирана также добавил, что США развязали "войну" год назад, при этом она не идет на пользу интересам Европы. Впрочем, даже в случае усиления санкций Иран не удастся поставить в тупик, подчеркнул Роухани. Он также добавил, что Тегеран пока не увидел от Европы серьезных мер в направлении ядерной сделки, из которой год назад вышел Вашингтон.
В свою очередь глава МИД ФРГ назвал односторонний выход США из ядерной сделки ошибкой. Маас отметил, что Берлин не поддерживает политику санкций в отношении Ирана.

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