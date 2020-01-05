"Ожесточённость конфликта нарастает": Авиация Хафтара нанесла удары по аэропорту в Триполи, погибло больше 20 человек

В Ливии авиация нанесла удары по аэропорту в Триполи. В результате погибло около 20 человек, среди них несколько турецких военных, сообщил главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин у себя в "Живом журнале". В аэропорту повреждены два турецких ударных беспилотника "Байрактар". Теперь он не принимает самолёты. Несколько дней назад по нему уже били из РСЗО.

Также 5 января нанесли удар по военной академии Аль-Ада в Триполи. По самым скромным оценкам, погибло 25 курсантов. Некоторые источники говорят о гибели 70 человек в возрасте от 18 до 21 года. В "Живом журнале" появились кадры с раненными во время удара.

"Удар наносили дроны, предоставленные Хафтару эмиратчиками. По мере дальнейшей интернационализации конфликта и передачи сторонам более современного вооружения количество жертв и ожесточённость конфликта нарастает", - написал Борис Рожин.

Напомним, что до этого руководство Восточной Ливии объявило Турции джихад. Ещё 2 января турецкий парламент ответил согласием на просьбу правительства Триполи о военной помощи на фоне наступления национальной армии Ливии под управлением Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Триполи просил оказать "воздушную, наземную и морскую военную поддержку". Турция на первом этапе отправляет в соседнюю страну своих военных инструкторов, а затем и системы ПВО.

В ответ глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар выступил с заявлением о всеобщей мобилизации в связи с угрозой наступления иностранных войск. "Мы объявляем джихад и мобилизацию", - сказал маршал.

"На фоне наращивания турецких военных усилий в Ливии, где Турция действует по приглашению ПНС и с одобрения парламента Турции, Египет объявил о крупных военно-морских учениях у побережья Ливии, в которых примут участие и те самые "Мистрали", которые в своё время не достались России", - подытожил Борис Рожин.