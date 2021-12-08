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"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
08 декабря 2021, 07:45 • 208 • Политика
Озабоченный проблемами Украины президент Франции Эммануэль Макрон вывел из себя граждан своей страны. "Хватит!" - буквально кричат французы своему президенту и просят заняться внутренними проблемами государства.
Об этом заявили читатели Le Figaro после совместного заявления лидеров США, Германии, Франции, Великобритании и Италии о том, что из-за "роста напряжённости между Россией и Украиной" они "преисполнены решимости уважать суверенитет Киева".
"Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий Донбасса и его жителей!" - пишет пользователь Pas choux, отмечая, что лидеры, сделавшие такое заявление, - "мошенники".
Пользователь Spartacus призвал Макрона задуматься о суверенитете Парижа, прежде чем лезть в чужие дела.
"Крым был присоединён к Украине Хрущёвым в 1954 году. А до этого он был русским", - напомнил caouec001.
"Хватит уже вмешиваться в дела других стран!" - возмущён Le pacifique.
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