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"Озабоченный" Россией Борис Джонсон введёт новый закон: Нарушение грозит "уголовкой"
19 апреля 2021, 08:30 • 181 • Политика
"Озабоченный" исходящей от России и Китая "опасностью" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен ввести новый закон. Нарушение нового ограничения будет грозить уголовным преследованием, сообщает газета The Times.
По данным издания, Джонсон готов к такому шагу в связи с "растущей озабоченностью по поводу действий России и Китая". Уточняется, что, согласно новому закону, работающие в Великобритании иностранцы должны будут проходить обязательную регистрацию своего присутствия в стране. Нарушение будет грозить уголовным преследованием.
"Иностранные шпионы, работающие в Великобритании, будут подвергаться судебному преследованию и депортации в соответствии с новыми законами для защиты нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия", - сообщает газета.
Ранее стало известно о том, что Великобритания решила поддержать Украину и союзников по НАТО. Поэтому она направит в Черноморский регион эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. В случае возникновения "угроз" со стороны России на подмогу с авианосца HMS Queen Elizabeth (базируется в Средиземном море) взлетят истребители F-35 и вертолёты Merlin.
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