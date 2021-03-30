"Озабоченностью" не ограничится: Эксперт не исключил принуждение ВСУ к миру русскими войсками

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал последствия вероятного вторжения ВСУ в Донецкую и Луганскую народные республики. По словам эксперта, главное отличие сегодняшнего Донбасса от Донбасса предыдущих лет не позволит России в случае наступления Киева ограничиться выражением озабоченности.

По словам Коротченко, вероятность наступления украинских боевиков в Донбассе достаточно высока, однако в случае принятия такого решения Киевом последствия, вероятнее всего, будут не такими, как, например, могли бы быть ещё год назад.

"Я всё-таки полагаю, что качественно ситуация сегодня отличается от предшествующих годов тем, что очень многие граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта", - подчеркнул эксперт в беседе с Украина Ру.

По его словам, если Украина будет проводить операцию "Вторжение", "то это означает уличные бои, гибель мирного населения".

"И Россия, полагаю, не сможет ограничиться лишь выражением озабоченности либо какими-либо другими политическими демаршами", - сказал он, добавив, что в такой ситуации единственным выходом будет проведение российскими вооружёнными силами полномасштабной операции по принуждению Украины к миру.

Эксперт отметил, что, если Украина всё же решится посягнуть на безопасность граждан России в Донбассе, в ответ она получит операцию по принуждению к миру.

"И итогом этой операции будет то, что новая граница Украины уже пройдёт по Днепру", - подчеркнул он.