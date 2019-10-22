"Ой": Пользователи не сразу поняли, зачем леопард обнимает испуганного "Бэмби" - видео на 5 млн просмотров

Пользователей в Сети восхитило поведение взрослого леопарда, который играет с олененком. Видео с историей невероятной дружбы и забавной реакцией "Бэмби" уже набрало почти пять миллионов просмотров на Facebook.

Огромная пятнистая кошка сначала сжимает в объятиях маленького перепуганного олененка, тот издает странный звук. И сначала все это похоже, будто бы леопард готовится трапезничать. Однако хищник отпускает свою "жертву", а та и не думает убегать. Вместо этого олененок подбегает обратно на своих неокрепших копытцах. И тычется носом в леопарда. Зрители заявили, что это очень мило.

Больше всего пользователей позабавила реакция олененка - он забавно пищит и снова храбро "атакует" леопарда.

Правда, некоторые все же предположили, что леопард так или иначе съел бы малыша, если бы они, допустим, повстречались при других условиях.