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"Ой": Пользователи не сразу поняли, зачем леопард обнимает испуганного "Бэмби" - видео на 5 млн просмотров
22 октября 2019, 12:09 • 69 • В мире
Пользователи не сразу поняли, зачем леопард обнимает испуганного "Бэмби". Реакция олененка собрала почти 5 млн просмотров. "Ой", - прокомментировали пользователи.
Пользователей в Сети восхитило поведение взрослого леопарда, который играет с олененком. Видео с историей невероятной дружбы и забавной реакцией "Бэмби" уже набрало почти пять миллионов просмотров на Facebook.
Огромная пятнистая кошка сначала сжимает в объятиях маленького перепуганного олененка, тот издает странный звук. И сначала все это похоже, будто бы леопард готовится трапезничать. Однако хищник отпускает свою "жертву", а та и не думает убегать. Вместо этого олененок подбегает обратно на своих неокрепших копытцах. И тычется носом в леопарда. Зрители заявили, что это очень мило.
Больше всего пользователей позабавила реакция олененка - он забавно пищит и снова храбро "атакует" леопарда.
Правда, некоторые все же предположили, что леопард так или иначе съел бы малыша, если бы они, допустим, повстречались при других условиях.
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