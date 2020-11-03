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"Ой вэй! Купюра таки не пахнет!" Отказ Армении от помощи Израиля оценили в России
03 ноября 2020, 13:25 • 135 • Политика
Премьер-министр Армении отказался от гуманитарной помощи, предложенной Израилем. Пашинян заявил, что его страна не нуждается в помощи от государства, продающего оружие наёмникам. В России заявление политика оценили с долей сарказма: "Ой вэй! Купюра таки не пахнет!"
По мнению армянского премьера, власти Израиля должны направить гуманитарную помощь не Еревану, а сирийским наёмникам в Нагорном Карабахе, которых Иерусалим снабжает оружием. Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post, отвечая на предложение о предоставлении Израилем помощи Армении.
"Гуманитарная помощь страны, которая продаёт наёмникам оружие, использующееся для нанесения ударов по мирному гражданскому населению?" - возмутился Пашинян. Он выступил со встречным предложением: направить эту помощь "наёмникам и террористам". По мнению политика, это было бы более логичным продолжением деятельности Израиля.
Кроме того, Никол Пашинян призвал Израиль подумать, стоит ли поддерживать Турцию, которая прислала тысячи сирийских наёмников для помощи в Азербайджану в карабахской войне.
Он предупредил, что Анкара в любой момент может повернуть свои "империалистические амбиции" в сторону Израиля - это лишь "вопрос времени", уверен Пашинян.
В российском интернете отказ Армении от гумпомощи оценили неоднозначно. Одни раскритиковали его за излишнюю гордость в сложной для страны ситуации: "Ой вэй! Купюра таки не пахнет!" Другие считают, что Турция "не самоубийца, чтобы лезть на Израиль".
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