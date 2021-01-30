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"Ой, тут я потеряла мысль…": Джен Псаки взялась критиковать Россию и "зависла"
30 января 2021, 08:05 • 147 • Политика
Псаки попыталась критиковать Россию, но "потеряла мысль" на полуслове. " И ээээ, ааа... Ой, тут я потеряла мысль…" - сказала она, начав перечислять "грехи" России.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки так увлеклась обвинениями в адрес России, что потеряла мысль. Курьёзный инцидент произошёл прямо на брифинге Белого дома.
Отвечая на вопрос, что президент США Джо Байден планирует предпринять в отношении России, Джен Псаки заявила, что глава Белого дома ещё изучает информацию о предполагаемых "преступлениях Кремля". Среди них она назвала кибератаку на компанию SolarWinds и предполагаемое отравление Алексея Навального. Псаки собиралась обвинить Россию ещё в чём-то, но "зависла".
- призналась она журналистам.
Тем не менее она заверила их, что ответные меры США будут включать в себя несколько шагов. И некоторые из них уже якобы предприняты.
Напомним, что с 2013 по 2015 год Псаки занимала пост пресс-секретаря Госдепа США. На этом месте она прославилась тем, что часто сама не знала, о чём говорит. Как только журналисты начинали задавать ей уточняющие вопросы, Псаки тут же терялась и обещала, что потом уточнит у начальства. И судя по сегодняшнему брифингу, за минувшие годы Псаки нисколько не изменилась.
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