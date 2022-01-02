"Ой, совсем забыла": Захарова тонко разоблачила "подбрюшье" иноагентов в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тонко разоблачила "подбрюшье" иноагентов в нашей стране. "Ой, совсем забыла поздравить с Новым годом британских коллег", - написала она в своём Telegram-канале.

В качестве "поздравления" Мария Захарова рассказала о вскрытых активистами архивах Великобритании, которые дают множество ответов на то, почему Запад с большим негативом воспринимает внесение некоторых личностей и ресурсов в перечень иноагентов.

По словам Захаровой, опубликованные на сайте специализирующегося на расследованиях проекта Underside архивы "честно говоря, вызывают ужас".

"Ужас за госпожу Элизабет Трасс и находящееся у неё в подчинении министерство", - подчеркнула она.

В обнародованных документах, как отметила дипломат, "десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей "чёрной бухгалтерией".

"Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них - на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении", - подчеркнула она.

Среди перечисленных фактов – миллионы и миллиарды рублей, которые вливает Великобритания в Россию для "развития гражданского общества" в нашей стране. Среди них и гранты для феминисток, и для гендеров "во всех их проявлениях", и спонсирование шествий и митингов, а также множество других проектов, на которые не скупится Лондон, лишь бы "помочь" русскому обществу.

По словам Захаровой, в этом и заключается ответ на вопрос о том, "почему партнёры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание "иностранных агентов".

"Затронули подбрюшье", - объяснила она.