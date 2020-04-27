"Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой": Ведущий "Эха Москвы" пытался прервать Навального. Не успел

Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный, уже не скрываясь, призывает к насильственному свержению власти в России - к ужасу пригласивших его в эфир ведущих радио "Эхо Москвы". "Борец с режимом" не остановился даже после предупреждения.

Речь идёт о недавнем эфире "Эха Москвы", в котором Навальный заявил, что власть в России надо свергать, возможно, даже насильственным путём, если она не хочет "сделать ему что-то приятное". Шокированные радиоведущие предупреждают "оппозиционера", что это уголовная статья - "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", но "борцу с режимом" всё равно и он продолжает.

"Такую власть надо свергать прямо сейчас. Возможно даже насильственным образом, потому что...", - заявляет в эфире Навальный. "Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вы ведь не призываете, вы рассуждаете просто?" - пытается спасти оппозиционера радиоведущий, но всё без толку.

Даже несмотря на предупреждение, Навальный продолжает гнуть свою линию о насильственном свержении власти в России. Так что теперь осталось дождаться реакции соответствующих органов на слова "борца с режимом".

Фото: скриншот Telegram-канал "Товарищ майор"