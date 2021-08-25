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"Ой, как нэвдобно получилось!": Киевский журналист показал "русскую" изнанку украинского парада
25 августа 2021, 12:25 • 134 • В мире
Киевский журналист Василец показал "русскую" изнанку парада в честь Дня независимости Украины. Оказалось, что среди пролетевших над городом самолётов как минимум 10 были советскими, несмотря на действующий в стране закон о "декоммунизации". "Ой, как нэвдобно получилось!" - смутились подписчики.
Журналист Дмитрий Василец из Киева побывал на военном параде в столице Незалежной - мероприятие было приурочено к 30-й годовщине независимости Украины. На своей странице в Facebook он признался, что только во время авиационной части парада насчитал не менее десяти единиц советской военной техники.
Он перечислил все самолёты, взмывшие в небо над Киевом, но не имеющие к Украине практически никакого отношения. Среди них были штурмовики Су-25, сверхтяжёлый транспортник Ан-225, вертолёты Ми-8, бомбардировщик Су-24 и другие машины, доставшиеся Украине в наследство от СССР.
"Зрада!" - иронично прокомментировал Василец происходящий абсурд, добавив, что с нетерпением ждёт прохода танков и БТРов. Подписчики журналиста не поскупились на острые шуточки и иронию в адрес украинских властей.
"Немедля декоммунизировать на металлолом. Куда патриоты с националистами смотрят? Пользоваться лишь тем, что западные партнёры продадут в кредит", - пишет Сергей Ершов. "Безобразие! Почему на параде не было броневиков "саксон" и надувных катеров (которые, помнится, закупили на Западе)?" - возмущается Dmitry Bondarenko.
"Ой, как нэвдобно получилось!" - "сокрушается" Mikhail Borisov.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий, в частности, пропаганду советской символики.
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