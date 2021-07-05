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"Ой, доорётся": Эстонии предсказали вхождение в состав России
05 июля 2021, 10:35 • 161 • Политика
Предложение эстонского политика вызвало смех русских.
В соцсетях посмеялись над предложением кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса вернуть часть России. Пользователи твиттера задавались шуточными вопросами. Об этом упоминает URA.RU.
Например, какие санкции применит Эстония за отказ. Кто-то считает, что как раз в Эстонии есть земли, исторически принадлежащие России, и, по логике, Эстония должна их вернуть.
Пользовательница Катя Зотова предостерегает от громких заявлений. "Ой, доорётся, войдёт в состав РФ", - написала она.
"Если я не ошибаюсь, если этот договор разорвать, то, наоборот, они будут должны часть территорий нам", - поддерживает её Максим Ляпич.
"Да о чём тут говорить? Вся Прибалтика была честно куплена ещё царской Россией", - написал другой пользователь (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Хенн Пыллуаас сделал громкое заявление в начале июля. Он против ратификации пограничного договора с Россией (Тартуский мирный договор).
Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, "всё ещё действует", сказал Пыллуаас и предложил отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района.
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