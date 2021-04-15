"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу

Власти США развернули свои корабли в Чёрном море. Американцам хватило манёвра министра обороны России Сергея Шойгу, который объявил о военных учениях. "Ой, чё деется!" - отметила телеведущая Ольга Скабеева.

Соединённые Штаты уведомили Турцию об отмене прохода американских кораблей в Чёрное море. Об этом в среду заявил источник в Министерстве иностранных дел Турции.

Да, посольство США уведомило наше министерство об этом, - пояснил он агентству РИА Новости.

Незадолго до этого Черноморский флот России вывел в море отряд кораблей для проведения военных учений. В состав отряда вошли фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также ряд больших десантных кораблей. Цель учений - преодоление условного минного заграждения.

"О, чё деется!" - кратко прокомментировала решение американцев телеведущая Ольга Скабеева.

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Напомним, что на днях власти США заявили о намерении отправить несколько военных кораблей в Чёрное море для оказание военной поддержки Украине. Это заявление было сделано на фоне обострения обстановки в Донбассе.