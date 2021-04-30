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"Ой! А что это Белый дом затеял?": NI намекнул на перестройку в России под руководством профессора
30 апреля 2021, 14:05 • 209 • Политика
Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой говорится о том, что России нужна вторая перестройка, и в её главе видят председателя Счётной палаты России Алексея Кудрина.
В американском журнале The National Interest вышел материал, в котором намекается на то, что Россия якобы нуждается в перестройке, а председателя Счётной палаты, кандидата экономических наук, профессора Алексея Кудрина прочат в новые "лидеры".
"Кудрин также имеет репутацию искреннего защитника рынков и пользуется хорошей репутацией за его разумное налогово-бюджетное управление. Но он также является инсайдером Путина, заслужившим доверие ближайшего окружения президента за время его службы на посту министра финансов более десяти лет", - пытается заверить читателей автор публикации.
Он также убеждает, что американцам, мол, нужно начать сотрудничество именно с главой Счётной палаты, чтобы улучшить двусторонние отношения между Россией и США.
Политтехнолог Марат Баширов довольно скептически прокомментировал такое предположение NI, заподозрив очередную игру Белого дома против России.
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