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"Отвратительный карнавал": Французские СМИ заранее осудили парад к 75-летию снятия блокады

24 января 2019, 22:24  •  183 • Политика
Французское издание AFP заранее осудило парад, запланированный к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Оно назвало назначенное на 27 января мероприятие "отвратительным карнавалом" и обвинило российские власти в "военной пропаганде", "милитаризме" и "потрясании саблей".
При этом AFP пытается представить свои оценки как мнение самих петербуржцев, переживших фашистскую блокаду своего города. Так, издание заявляет, что большинство из них выступают против парада, так как он послужит лишь идеализации ужасов войны.
AFP утверждает, что петицию об отмене военного парада подписало 5000 человек. В качестве источника своей критики издание цитирует слова 87-летнего петербуржца Якова Глинского, пережившего блокаду.
Для описания парада во франкоязычной статье используются такие выражения, как "милитаризм", "потрясание саблей", "воинственная пропаганда" и "отвратительный карнавал".
Как отмечает "Утро.ру", многочисленные сообщения СМИ и заявления публичных лиц показывают, что утверждение AFP не может быть дальше от правды. В большинстве своём петербуржцы поддерживают праздник и парад к 75-летию освобождения Ленинграда. В действительности, заявляет информресурс, лишь небольшая часть жителей города может быть по каким-то причинам против данного мероприятия.
С самой статьёй AFP вы можете ознакомиться здесь.

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