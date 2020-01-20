"Отвратительные советники": Мадуро заявил о "помехах" нормальному диалогу между Венесуэлой и США

Венесуэла готова к ведению диалога с США, заявил президент Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post.

По словам лидера, США и Венесуэла могут создать новый тип отношений при условии, что между ними будет происходить обмен правдивой информацией. А также если Каракас и Вашингтон будут проявлять уважение друг к другу "независимо от того, насколько велики Соединённые Штаты".

Лидер Венесуэлы выразил уверенность, что уважение и диалог, в отличие от конфронтации, ведут к "беспроигрышной ситуации".

За провал американской политики в отношении Венесуэлы, считает Мадуро, несёт ответственность госсекретарь США Майк Помпео. По мнению венесуэльского лидера, у Трампа были "отвратительные советники" по Венесуэле, которые привели президента США к "неверному видению".