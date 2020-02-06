|
"Ответят на любую угрозу": США оснастят две подлодки ядерными боеголовками для "сдерживания России"
06 февраля 2020, 01:39 • 50 • В мире
В США заявили, что разместят на двух подводных лодках ядерные боеголовки малой мощности. Это будет сделано для "сдерживания потенциального противника". Сюда же Пентагон записал и Россию. Американские военные заявили, что в случае опасности "ответят на любую угрозу". До этого политика "сдерживания российской агрессии", которую пропагандирует НАТО, получила поддержку и в Европарламенте.
Пентагон подтвердил информацию, что собирается разместить на двух подлодках ВМС США ядерные боеголовки. Официально это сделают для "сдерживания потенциального противника".
"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подлодках", - цитирует "Интерфакс" заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда.
В США уверены, что некоторые страны, в том числе и Россия, считают, что "применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество над США и их союзниками". В ответ американцы решили оснастить подлодки ядерными боеголовками, чтобы доказать, что "ответят на любую угрозу".
Сейчас в Тихом океане на патрулировании уже находятся две подлодки с ядерными боеголовками.
До этого в Европарламенте поддержали старый миф, который распространяет НАТО, - о "сдерживании российской агрессии". В предварительной версии резолюции ЕП по годовому отчёту оценили "важность этих усилий". При этом Россия неоднократно призывала прекратить это мысленное противостояние и перейти к диалогу. Президент России Владимир Путин говорил, что это просто способ получать "преференции" за борьбу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2020, 11:54
|
05 февраля 2020, 06:09
|
30 января 2020, 16:54
|
30 января 2020, 10:24
|
31 января 2020, 09:09
|
03 февраля 2020, 21:39
|
05 февраля 2020, 15:54