Пентагон подтвердил информацию, что собирается разместить на двух подлодках ВМС США ядерные боеголовки. Официально это сделают для "сдерживания потенциального противника".

"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подлодках", - цитирует "Интерфакс" заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда.

В США уверены, что некоторые страны, в том числе и Россия, считают, что "применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество над США и их союзниками". В ответ американцы решили оснастить подлодки ядерными боеголовками, чтобы доказать, что "ответят на любую угрозу".

Сейчас в Тихом океане на патрулировании уже находятся две подлодки с ядерными боеголовками.

До этого в Европарламенте поддержали старый миф, который распространяет НАТО, - о "сдерживании российской агрессии". В предварительной версии резолюции ЕП по годовому отчёту оценили "важность этих усилий". При этом Россия неоднократно призывала прекратить это мысленное противостояние и перейти к диалогу. Президент России Владимир Путин говорил, что это просто способ получать "преференции" за борьбу.