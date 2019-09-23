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"Ответы получены": Политолог объяснил, почему Шойгу дал "прощальное интервью" именно сейчас

23 сентября 2019, 15:54  •  81 • Политика
Политолог Александр Асафов в разговоре с Царьградом прокомментировал последнее интервью министра обороны Сергея Шойгу, которое многие восприняли как "прощальное". По словам эксперта, глава ведомства дал ответы на многие вопросы, и теперь "оголтело обвинять" военных уже не получится.
По словам Асафова, интервью не стоит воспринимать как "оформление участия в гонке на транзит".
"Я внимательно почитал, безусловно, интервью, и считаю, что просто накопилось много вопросов, которые требуют, в том числе, и прямых ответов, требуют и, скажем так, приглашения к их обсуждению. И это, безусловно, не связано вот с этой темой, которая истерично обсуждается в профессиональном сообществе, делаются различные конспирологические предположения. И, безусловно, это не прощальное интервью", - подчеркнул Асафов.
Политолог отмечает, что Шойгу обсуждает сложные вопросы бюджета, отвечает на них. Поскольку претензии по военному бюджету часто фигурируют. И по ряду ключевых вопросов - от Сирии до Украины.
"Он, соответственно, разъясняет свою позицию. На мой взгляд, это интервью, ну, нельзя назвать ни прощальным, ни каким-то еще. Его сравнивают, например, с участившейся активностью… Дмитрия Анатольевича Медведева. Которого много лет не было слышно, ну, так, отдельно, а сейчас он собирает совещания, проводит встречи. И все это тоже трактуется через призму возможного транзита в 24-м году. На мой взгляд, эти все умозаключения являются, по крайней мере, сейчас, спекулятивными. Потому что эту тему еще рано обсуждать, хотя, конечно, очень хочется. И до нее еще нужно пережить 21-й год, реформацию партийной системы. Еще один электоральный цикл, связанный с Госдумой. А вот потом уже, конечно, тогда, наверное, можно будет все, вообще, события в стране трактовать через призму этого вопроса", - поясняет эксперт.
Он отмечает, что Шойгу, на его взгляд, как руководитель понял, что его пресс-служба не может до конца поднимать сложные вопросы.
"Я имею в виду, конечно, господина Конашенкова и ряд других фигур, которые говорят. Поэтому это интервью должно было быть. Ну, на мой взгляд, площадка выбрана странная, "Московский комсомолец". Но это, что называется, в выборе, я думаю, что лично Шойгу, видимо, есть какие-то симпатии. И я считаю, что интервью хорошее. Определенные ответы получены, на сложные вопросы, на вопросы, даже не задаваемые. Такие как, например, российско-украинские взаимоотношения через взгляд военной компоненты, что может быть. Оно, конечно, оставляет вопросов больше, чем в нем содержится ответов. Но, в любом случае, я надеюсь, что Сергей Кужегетович будет это делать чаще. И, на мой взгляд, как раз есть проблема в открытости наших вооруженных сил, поскольку наши медийные презентации новых видов вооружения мы делаем эффективно, в том числе, и при помощи нашего президента. А вот, скажем так, ответы на вопросы политического характера Министерство, которое должно иметь политическую позицию, поскольку оно является частью политического международного процесса, это делается редко, на мой взгляд, должно быть чаще", - заметил Асафов.
Он добавляет, что раньше бюджет вооруженных сил, и сами вооруженные силы, являлись мишенью для блока либералов из правительства, и они не получали ответа никогда.
"То есть, можно было в чем угодно обвинить армию, сказать, что там одни учения арктического пространства, одни учения – это миллионы выстреленных просто в небо детских садов. Можно было обвинять в неэффективности трат, в том, что ряд программ по модернизации армии и вооружений не нужны. Теперь ответы получены. И, поскольку вот те критики со стороны, скажем так, экономики, если можно это так назвать, а, скорее, либерального капитализма, если быть более точным в формулировках, они поняли, что они будут получать ответ, и ответ будет по существу, и поэтому оголтело уже не удастся обвинять армию в экономических проблемах Российской Федерации, поэтому стоит быть поосторожней", - подчеркивает политолог.

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