"Ответственное решение" Порошенко о блокаде Донбасса, "которой нет": Откровения бывшего украинского гаранта

В эфире телеканала ICTV бывший украинский гарант заявил, что в отношении республик Донбасса Киев не устанавливал экономической блокады.

"А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение", - заявил он.

Как выяснилось, под "ответственным решением" Порошенко подразумевает запрет на покупку продукции, производимой на предприятиях народных республик Донбасса, которые экс-президент называл "украденными", до тех пор, пока эти производства не будут "возвращены законным владельцам".

Порошенко утверждает, что предприятия "были конфискованы в пользу России", а в самих республиках "введена рублевая зона". Мол, именно это и стало причиной, по которой они принял "ответственное решение".

Борец "за интересы Украины" Порошенко против "предателя" Зеленского

На прошлой неделе случилось событие, вызвавшее гнев бывшего президента, "не вводившего экономическую блокаду". Как мы помним, в контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе вернулся второй президент Украины Леонид Кучма. И одним из первых его предложений на встрече, состоявшейся в Минске 5 июня, было снятие экономической блокады с Донбасса. Конечно, никакой конкретики по этому вопросу пока нет, но то, что об этом заговорили – уже большой прогресс.

Как сообщил после встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе планируется рассмотреть на следующем заседании Контактной группы.

Сообщение об этом вызвало резко негативную реакцию у пятого украинского президента. Он не просто высказал свои претензии к новому главе государства Зеленскому, но и потребовал объяснений по поводу возможного снятия экономической блокады с Донецкой и Луганской народных республик, назвав это "реализацией российского сценария на Донбассе".

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", — написал Порошенко в Facebook.

Бывший президент почти обвинил нынешнего в "предательстве национальных интересов" и поинтересовался, не задумывается ли Зеленский о "репарациях из бюджета Украины в пользу агрессора". При этом он сообщил, что Киев "никогда не был против восстановления экономических связей с Донбассом", но на условиях, отвечающих национальным интересам Украины".

"Заблудившись в трех соснах"

Пламенная риторика Порошенко, якобы "не вводившего блокаду", а принимавшего ответственное решение", заставляет вспомнить, с чего начиналась вся эта история с "национализацией" и блокадой. По сути, экс-президент Украины просто "заблудился в трех соснах", не помня, какие указы он сам подписывал.

Еще в ноябре 2014 года Порошенко подписал документ, который прозвали как "указ об экономической блокаде". Согласно нему, с неподконтрольной Киеву территории Донбасса вывели госучреждения, банки и тюрьмы. Тогда ни о какой "национализации предприятия" народными республиками речи еще не шло. Но жителям Донбасса уже перестали платить пенсии и пособия.

Затем наступил 2017 год, когда радикалы и ветераны "силовой операции" устроили транспортную блокаду донбасским республикам, полностью перекрыв железнодорожное сообщение региона с остальной Украиной. Сделали они это по собственному хотению, а на требование Киева освободить пути внимание никто не обратил. Собственно, и так было ясно, что "активистам" и добровольцам власти не указ.

Донецкая и Луганская народные республики в ответ на это выдвинули ультиматум: либо железнодорожное сообщение восстанавливается, либо в республиках возьмут под свой контроль основные производственные мощности. И 1 марта 2017 года на крупнейших промышленных предприятиях региона одновременно были введены внешние государственные администрации. Произошло это без изменения собственника, поэтому и слово "национализация" не звучало.

"Заявление президента, "психиатрическое по содержанию"

Еще через две недели секретарь СНБО Александр Турчинов зачитал решение совета о полной блокировке любого транспортного сообщения с территориями, не подконтрольными Киеву. То есть, пошел еще дальше, чем требовали радикалы.

Как же повел себя в той ситуации президент Порошенко? Украинский гарант заметался. Его выступление производило, по оценке украинских же политологов, довольно удручающее впечатление. Оно было "совершенно психиатрическое по содержанию", говорили они.

Сначала гарант заявил, что "нехорошие люди, блокируя пути" дестабилизируют обстановку на Украине, поэтому "они должны понести ответственность за свои действия", ушерб от которых еще предстоит подсчитать кабмину. И почти сразу после этого предложил устроить полную блокаду, по крайней мере, до тех пор, пока ЛНР и ДНР "не вернут Ахметову предприятия".

Зеленский идет по дорожке, проторенной Порошенко

Однако вернемся в день сегодняшний. На Украине сменилась власть. Многие надеялись, что после этого в Донбассе перестанут звучать разрывы снаряд, больше не будут обстреливать дома мирных жителей и новый президент Зеленский сможет принести в регион мир.

Но прошли выборы, Зеленский выступает с пламенными речами в Брюсселе, а бывший президент надеется занять место премьер-министра. Правда в Донбассе ничего не изменилось.

"У нас работа будет - у них нет. У нас пенсии будут - у них нет. У нас поддержка людей - детей и пенсионеров - будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну", - заявил в 2014 году Петр Порошенко.

Создается впечатление, что и новая власть идет по этой же проторенной дорожке. Сегодня риторика Зеленского резко изменилась. И это даже вызвало скандал в Киеве, когда выступление украинского нового "гаранта" в Брюсселе оказалось "слизанным" со спича его предшественника Петра Порошенко.

О сходстве и даже повторении риторики двух президентов Незалежной заявил и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он тоже отметил разницу между предвыборными обещаниям Зеленского и его сегодняшними заявлениями, которые до боли напоминают риторику Порошенко, при этом никаких конкретных шагов по стабилизации обстановки в региона никто не видит. Разрешать мирным путем конфликт в Донбассе новая власть не торопится. Пока в Киеве произносят речи, в Донбассе продолжают гибнуть люди.